A che ora Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy oggi, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Reduci da una convincente vittoria al primo turno contro gli abbordabili Nathaniel Lammons e David Pel, la coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori torna in campo stasera per affrontare i padroni di casa americani Robert Cash e JJ Tracy negli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025, ultimo grande torneo di preparazione verso gli US Open.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-CASH/TRACY (TERZO MATCH DALLE 17.00)

Il binomio italiano, accreditato della sesta testa di serie in Ohio, vuole continuare a mettere in cascina dei punti fondamentali per avvicinarsi al grande obiettivo della seconda qualificazione consecutiva alle ATP Finals di Torino in doppio. Si preannuncia una sfida abbastanza impegnativa contro i vincitori del torneo di Los Cabos, ammessi a Cincinnati grazie ad una wild card.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Cash/Tracy, valevole come secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-CASH/TRACY CINCINNATI 2025

Mercoledì 13 agosto

Champions’ Court – Inizio alle ore 17.00

N. Mektic/R. Ram vs K. Krawietz/T. Puetz

A seguire

M. Ebden/J. Thompson vs J. Cash/L. Glasspool

A seguire

Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs R. Cash/J. Tracy

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-CASH/TRACY CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.