Yeman Crippa vince il Giro di Castelbuono! Un italiano trionfa dopo 36 anni, ora la maratona mondiale

Yeman Crippa ha vinto il Giro di Castelbuono, una delle corse più strade più antiche d’Europa. La 99ma edizione del tradizionale appuntamento in Sicilia porta la firma del trentino, reduce dalla fatica sui 5.000 metri agli Europei a squadre e nel cuore della preparazione in vista della Maratona dei Mondiali prevista tra poco meno di due mesi a Tokyo.

Il già Campione d’Europa dei 10.000 metri e di mezza maratona ha coperto gli esigenti 11,34 chilometri (percorso di 1,134 km da ripetere dieci volte) con il crono di 34:16. Il 28enne ha attaccato all’inizio dell’ultima tornata, scrollandosi di dosso il britannico Emile Caires (quarto nella maratona dei Giochi di Parigi) e rendendosi protagonista di una splendida cavalcata solitaria di fronte a un pubblico festante nel borgo in provincia di Palermo.

Yeman Crippa ha distanziato Cairess di dieci secondi, più distanti il norvegese Sondre Nordstad Moen (34:39), l’australiano Jack Rayner (35:29) e Alessandro Giacobazzi (36:09). Un italiano non vinceva addirittura da 36 anni, l’ultimo a imporsi fu Salvatore Bettiol nel 1989. Grande soddisfazione per Yeman Crippa, già secondo nel 2016: “Volevo mettermi alla prova qui prima dei Mondiali e ho capito di essere in ottima condizione. Ho lavorato bene, questa è una tappa di passaggio molto positiva. Castelbuono mi ha dato una bella carica per continuare a inseguire il mio sogno, è bello condividere questi momenti con un pubblico così e da lunedì riprende la preparazione”.