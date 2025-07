WTA Washington 2025, vincono le canadesi Fernandez e Mboko e le polacche Linette e Frech

Si è alzato il sipario sul torneo WTA 500 di Washington con alcuni match di primo turno. Sarà Leylah Fernandez l’avversaria al secondo turno di Jessica Pegula, testa di serie numero uno. La canadese ha superato brillantemente all’esordio l’australiana Maya Joint in due set con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Una giornata decisamente positiva per il tennis canadese, visto che è arrivata anche la vittoria di Victoria Mboko. La diciottenne numero 88 della classifica mondiale ha sconfitto la russa Anastasia Potapova con un perentorio 6-2 6-4 e adesso affronterà al prossimo turno la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero tre.

Doppietta canadese in questa prima giornata ed anche doppietta polacca. Infatti ci sono stati i successi di Magdalena Frech e Magda Linette, rispettivamente quinta ed ottava testa di serie del torneo. Frech ha battuto l’ucraina Julija Starodubtseva per 6-2 6-4, mentre Linette ha sconfitto Danielle Collins per 7-5 6-4 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco.

Anche l’americana Emma Navarro, numero due del seeding, conosce la sua prima avversaria in quel di Washinton. Infatti la nativa di New York affronterà la greca Maria Sakkari, che ha superato in due set la britannica Katie Boulter con il punteggio di 6-3 6-4.

RISULTATI WTA WASHINGTON 2025 (21 LUGLIO)

Mboko (Can) b. Potapova (Rus) 6-2 6-4

Fernandez (Can) b. Joint (Aus) 6-3 6-3

Sakkari (Gre) b. Boulter (Gbr) 6-3 6-4

Frech (Pol) b. Starodubtseva (Ukr) 6-2 6-4

Linette (Pol) b. Collins (Usa) 7-5 6-4