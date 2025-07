WTA Washington 2025, risultati 25 luglio: le semifinali saranno Fernandez-Rybakina e Kalinskaya-Raducanu

Si sono disputati tutti i quarti di finale del torneo di singolare femminile, di categoria WTA 500, di Washington: le semifinali vedranno sfidarsi da una parte la canadese Leylah Fernandez e la kazaka Elena Rybakina e dall’altro la russa Anna Kalinskaya e la britannica Emma Raducanu.

Nella parte alta del tabellone la canadese Leylah Fernandez piega la resistenza della qualificata statunitense Taylor Townsend, sconfitta con lo score di 6-4 7-6 (4) dopo una battaglia di due ore e 21 minuti, e nel penultimo atto affronterà la testa di serie numero 3, la kazaka Elena Rybakina, che regola la numero 5 del seeding, la polacca Magdalena Fręch, sconfitta con un duplice 6-3, maturato in un’ora e venti minuti di gioco.

Nella parte bassa del main draw la russa Anna Kalinskaya elimina la danese Clara Tauson, accreditata della quarta testa di serie, battuta con il punteggio di 6-3 7-5 in un’ora e 37 minuti, ed in semifinale incrocerà la britannica Emma Raducanu, che supera la wild card ellenica Maria Sakkari, sconfitta per 6-4 7-5 in due ore e sei minuti di gioco, equamente divise tra i due set.

WTA 500 WASHINGTON – RISULTATI 25 LUGLIO

Quarti di finale

Leylah Fernandez (Canada) b. Taylor Townsend (Stati Uniti, Q) 6-4 7-6 (4)

Elena Rybakina (Kazakistan, 3) b. Magdalena Fręch (Polonia, 5) 6-3 6-3

Anna Kalinskaya (Russia) b. Clara Tauson (Danimarca, 4) 6-3 7-5

Emma Raducanu (Gran Bretagna) b. Maria Sakkari (Grecia, WC) 6-4 7-5