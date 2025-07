WTA Washington 2025, Fernandez elimina Pegula. Finisce la favola di Venus Williams

Si sono completati i quarti di finale del WTA 500 di Washington. Una giornata dove spicca l’eliminazione della testa di serie numero uno, l’americana Jessica Pegula, che è stata sconfitta dalla canadese Leylah Fernandez in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 7-5 dopo due ore e diciannove minuti di gioco.

Nei quarti di finale Fernandez se la vedrà con un’altra tennista americana. Infatti l’avversaria della canadese sarà Taylor Townsend, che ha superato nettamente nel derby a stelle e strisce la connazionale Sofia Kenin, testa di serie numero sei, con un perentorio 6-3 6-0 in neanche un’ora di gioco.

Finisce la favola di Venus Williams. La straordinaria campionessa americana, tornata in campo a 45 anni, si è arresa in due set alla polacca Magdalena Frech, numero cinque del seeding, con il punteggio di 6-2 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco.

Nei quarti di finale Frech se la vedrà ora con la britannica Emma Raducanu, che ha superato brillantemente la giapponese Naomi Osaka con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e ventuno minuti di gioco.

RISULTATI WTA WASHINTON 2025

Raducanu (Gbr) b. Osaka (Jpn) 6-4 6-2

Townsend (Usa) b. Kenin (Usa) 6-3 6-0

Fernandez (Can) b. Pegula (Usa) 6-3 1-6 7-5

Frech (Pol) b. V.Williams (Usa) 6-2 6-2