WTA Praga 2025, Noskova affronterà Cocciaretto. Avanti anche Siniakova e Wang Xinyu

Si sono completati i match del primo turno nel WTA di Praga. Elisabetta Cocciaretto ha conosciuto il nome dell’avversaria del secondo turno e come da pronostico è Linda Noskova. La padrona di casa ha sconfitto in due set la russa Anastasija Gasanova con il punteggio di 7-6 7-6 dopo due ore e un quarto di gioco dopo una grande battaglia.

Buona la prima anche per Katerina Siniakova in una giornata ricchissima di vittorie per le tenniste ceche. Siniakova ha sconfitto la rumena Elena Gabriela Ruse, testa di serie numero sette, con il punteggio di 7-5 6-2.

Vince all’esordio anche la cinese Wang Xinyu, numero quattro del seeding, che ha superato la britannica Dart con un duplice 6-3. Vince anche la francese Jessika Ponchet, che ha battuto in rimonta la serba Stojanovic per 4-6 7-5 6-1.

RISULTATI WTA PRAGA 2025 (22 LUGLIO)

Palicova (Cze) b. Hon (Aus) 6-2 3-6 6-3

Salkova (Cze) b. Samson (Cze) 6-3 6-3

Ponchet (Fra) b. Stojanovic (Srb) 4-6 7-5 6-1

Valentova (Cze) b. Ito (Jpn) 6-2 6-0

Wang Xin. (Chn) b. Dart (Gbr) 6-3 6-3

Jeanjean (Fra) b. Parrizas Diaz (Esp) 6-3 2-0 ret.

Siniakova (Cze) b. Ruse (Rou) 7-5 6-2

Havlickova (Cze) b. Kovackova (Cze) 7-5 6-1

Noskova (Cze) b. Gasanova (Ain) 7-6 7-6