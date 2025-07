WTA Praga 2025: è Bouzkova-Noskova la finale nella capitale ceca

Marie Bouzkova e Linda Noskova si giocheranno la finale del WTA 250 di Praga. Sarà dunque derby tutto in casa ceca, quello che si vedrà domani nella capitale del Paese. E la situazione è andata molto vicina a dare il responso di 4 ceche su 4 in semifinale, impedito solo dal recupero dell’ultimo quarto rimasto da terminare nella mattina. Quello in cui la cinese Xinyu Wang elimina per 6-1 6-4 la ceca Sra Bejlek.

Nella semifinale di apertura del programma Bouzkova mette per prima il naso avanti dopo una serie di break che vanno dal terzo game al quinto del primo set. Dall’altra parte, però, Tereza Valentova fa valere tutti i motivi per cui, a 18 anni, sta cercando di sgomitare verso le prime 100 e risale sul 4-4 prima del definitivo allungo di Bouzkova verso il 6-4. In quello che non è solo un derby ceco, ma anche un confronto tra giocatrici nate proprio a Praga, le cose (e gli scambi) guadagnano in intensità nel secondo set, e Valentova le sue chance le ha perché sale sul 5-3, ma a set point non arriva mai e, invece, concede due volte il break a 30, poi Bouzkova chiude 6-4 7-5 e va in finale.

Di Prerov, città di circa 41.000 abitanti nella regione di Olomouc, è invece Linda Noskova, che non ha nessun tipo di problema contro Wang e va subito avanti nel primo parziale, nel quale piazza il break già nel terzo gioco e lo conferma, nonostante un game del 3-2 complicato e ai vantaggi, per tutto il tempo fino al 6-4. Molto più netto il secondo parziale, in cui per Wang c’è ben poco da fare: la cinese di fatto si consegna alla sua avversaria con un 6-4 6-1 che matura in meno di un’ora e 10 minuti.

Si tratta della quarta volta in cui Bouzkova e Noskova saranno una contro l’altra: i precedenti hanno una cronologia particolare, perché al netto del 2-1 a favore di Bouzkova il primo si è giocato proprio a Praga e gli altri due negli Slam, in un caso agli US Open e nell’altro agli Australian Open.