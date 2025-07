WTA Praga 2025, Cocciaretto brilla all’esordio. Battuta in due set la svizzera Golubic

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto nel WTA di Praga. Un avvio incoraggiante sul cemento ceco per la tennista marchigiana, che ha superato in due set la svizzera Viktorija Golubic, numero 87 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Nel prossimo turno Cocciaretto affronterà la vincente del match tra la padrona di casa Linda Noskova, testa di serie numero uno, e la qualificata russa Anastasija Gasanova.

Cocciaretto ha tenuto un buon rendimento al servizio, escludendo il passaggio totalmente a vuoto in avvio di partita. L’azzurra ha concluso con tre ace contro gli zero dell’avversario e soprattutto ha vinto il 73% dei punti quando ha servito la prima; mentre Golubic si è fermata al 62%, concedendo anche otto palle break.

La marchigiana parte nel match subendo il break zero, ma trova subito l’immediato contro break dopo un game molto lottato. Si prosegue poi in equilibrio fino al sesto gioco, dove Cocciaretto si procura una palla break e la riesce a sfruttare. L’azzurra ha preso il controllo della partita e strappa ancora il servizio a Golubic nell’ottavo game, andando a prendersi così il primo set per 6-2.

Nel secondo set si segue in avvio l’andamento dei turni di servizio. Cocciaretto non concede nulla in battuta e sale a condurre sul 4-3. Nell’ottavo gioco la marchigiana si guadagna una palla break e non spreca l’occasione. Si tratta del momento chiave del set, perché l’azzurra mantiene il turno successivo al servizio e va a chiudere sul 6-3, qualificandosi per il prossimo turno.