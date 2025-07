WTA Praga 2025, buona la prima per Lucrezia Stefanini contro la bulgara Tomova

Dopo Elisabetta Cocciaretto, anche Lucrezia Stefanini raggiunge il secondo turno nel WTA di Praga. Un ottimo esordio per la tennista toscana sul cemento, superando in due set la bulgara Viktorija Tomova, numero 104 del mondo, con il punteggio di 6-1 7-6 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. Adesso Stefanini se la dovrà vedere con una delle tante tenniste ceche in tabellone, Marie Bouzkova, quinta testa di serie.

Un match dove il servizio non è stato certamente il colpo principale. Sei i doppi falli dell’azzurra, uno in più rispetto all’avversaria. Ben dodici le palle break concesse da Stefanini contro le dieci dell’avversaria. La toscana ha vinto il 62% dei punti quando ha servito la prima, mentre Tomova solo il 51%.

Il primo set è praticamente un monologo di Stefanini. L’azzurra parte fortissimo e strappa subito il servizio all’avversaria. Il doppio break arriva poi anche nel quarto gioco, con Stefanini che allunga sul 4-0. Tomova riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio nel quinto game, ma in quello successivo perde nuovamente la battuta, con Stefanini che chiude sul 6-1.

Buon avvio della toscana anche nel secondo set. Stefanini annulla una palla break e poi è lei a strappare ancora il servizio all’avversaria nel terzo game. In quello successivo Tomova ha una palla del controbreak immediato ma Stefanini si salva ancora. Nell’ottavo game la bulgara si procura un’altra occasione di controbreak e questa volta non manca la chance. Le emozioni non sono finite perchè per due volte Stefanini torna avanti di un break e può servire per il match, ma in entrambe subisce il contro break immediato di Tomova. Si va così al tie-break, che viene vinto dall’azzurra per 7-3, qualificandosi così per il secondo turno.