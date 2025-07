WTA Montreal 2025: Jasmine Paolini scopre la sua prima avversaria

Si avvicina il momento dell’esordio in campo di Jasmine Paolini nella stagione del cemento nordamericano. La numero uno d’Italia, che ha beneficiato di un bye al primo turno grazie al numero 7 del seeding, esordirà nel WTA 1000 di Montreal contro Aoi Ito, numero 110 del mondo.

La tennista giapponese ha iniziato il proprio cammino nelle qualificazioni dove ha sconfitto Aliaksandra Sasnovich 6-4, 5-7, 6-0 in un’ora e cinquantotto minuti di gioco. Per la ventunenne nipponica vittoria in tre set anche nel primo turno del tabellone principale in cui ha superato Katie Volynets 6-2, 2-6, 6-2.

Ito vanta di un best ranking alla posizione numero 100 raggiunto lo scorso 5 maggio. In carriera la classe 2004 giapponese vanta come miglior risultato la vittoria nel WTA125 di Canberra ottenuta ad inizio stagione.

La sfida con Paolini rappresenta una prima volta per la nipponica: quella con l’azzurra sarà la prima partita contro una tennista nella top-20 della classifica WTA.