WTA Montreal 2025, Gauff vince la battaglia con Collins. Avanti Andreeva e Rybakina, Paolini eliminata

Si vanno a delineare i primi ottavi di finale del WTA 1000 di Montreal. Esordio durissimo per Coco Gauff, che esce vincitrice da una pazzesca battaglia di quasi tre ore di gioco contro la connazionale Danielle Collins. La vincitrice dell’ultimo Roland Garros ha vinto il derby americano in tre set con il punteggio di 7-5 4-6 7-6 ed ora se la vedrà con la russa Veronika Kudermetova, che ha superato 6-4 6-2 la serba Olga Danilovic.

Purtroppo prosegue il momento negativissimo di Jasmine Paolini. La tennista toscana esce di scena subito sul cemento canadese, perdendo in tre set dalla giapponese Aoi Ito, numero 110 del mondo, con il punteggio di 2-6 7-5 7-6. Paolini era avanti comodamente 6-2 4-1 ed incredibilmente si è fatta rimontare, sprecando anche un match point.

Mirra Andreeva si qualifica per gli ottavi di finale senza nemmeno scendere in campo, visto che la russa ha sfruttato il ritiro della canadese Bianca Andreescu. Buona la prima per Elena Rybakina, che ha vinto un match complicato contro l’americana Hailey Baptiste, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3.

Dopo la vittoria del torneo di Praga continua l’ottimo momento di forma per Marie Bouzkova, che ha battuto la russa Diana Shnaider, numero quattordici del seeding, per 6-2 7-6. Bouzkova ha salvato la giornata della Cechia, viste le eliminazioni di Marketa Vondrousova e Linda Noskova, battute rispettivamente dall’ucraina Marta Kostyuk (2-6 6-3 6-2) e dalla rumena Jaqueline Cristian (6-3 6-4).

Altra testa di serie ad uscire è la russa Ekaterina Alexandrova (la numero dodici), battuta a sorpresa dalla cinese Lin Zhu in tre set con il punteggio di 6-2 4-6 6-1. In chiusura di giornata è poi arrivata la bella vittoria della giovane canadese Victoria Mboko, che ha dominato contro l’americana Sofia Kenin per 6-2 6-3.

RISULTATI WTA MONTREAL 2025

Yastremska (UKR) b. Osorio (COL) 3-6 7-6 6-2

Joint (AUS) b. Fernandez (CAN) 6-4 6-1

Kalinskaya (RUS) b. Li (CHN) 7-6 0-6 6-3

Kostyuk (UKR) b. Vondrousova (CZE) 2-6 6-3 6-2

Cristian (ROU) b. Noskova (CZE) 6-3 6-4

Andreeva (RUS) b. Andreescu (CAN) ritiro

Ito (JPN) b. Paolini (ITA) 2-6 7-5 7-6

Kudermetova (RUS) b. Danilovic (SRB) 6-4 6-2

Bouzas Maneiro (ESP) b. Krueger (USA) 6-4 6-4

Bouzkova (CZE) b. Shnaider (RUS) 6-2 7-6

Zhu (CHN) b. Alexandrova (RUS) 6-2 4-6 6-1

Rybakina (KAZ) b. Baptiste (USA) 6-4 6-3

Gauff (USA) b. Collins (USA) 7-5 4-6 7-6

Lamens (NED) b. Haddad Maia (BRA) 6-2 1-6 6-3

Mboko (CAN) b. Kenin (USA) 6-2 6-3