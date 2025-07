WTA Iasi 2025, risultati 15 luglio: ok Elina Avanesyan e Jaqueline Cristian, ritiro di Nuria Párrizas Díaz

Si completa il primo turno del tabellone di singolare femminile degli Iasi Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor dell’omonima cittadina romena: dieci gli incontri odierni, nei quali non sono state protagoniste tenniste italiane.

L’armena Elina Avanesyan, testa di serie numero 1, elimina la wild card romena Andreea Prisăcariu con un duplice 6-3, così come l’argentina María Carlé rimonta un’altra tennista di casa che aveva ricevuto un invito da parte degli organizzatori, Patricia Maria Țig, sconfitta per 2-6 6-2 6-2.

Il derby romeno va a Sorana Cîrstea, che liquida la connazionale Mihaela Buzărnescu con un duplice 6-2, mentre il derby spagnolo sorride alla qualificata Irene Burillo, che approfitta del ritiro della testa di serie numero 4, la connazionale Nuria Párrizas Díaz, giunto quando la prima era in vantaggio per 5-7 7-5 4-1.

L’elvetica Simona Waltert regola la lettone Anastasija Sevastova con un doppio 6-3, mentre l’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva elimina la qualificata romena Giulia Safina Popa per 6-2 7-5, infine la qualificata ceca Anna Sisková piega la polacca Katarzyna Kawa al tiebreak del terzo set con lo score di 6-4 4-6 7-6 (2).

La britannica Francesca Jones, testa di serie numero 8, regola la qualificata spagnola Alicia Herrero Liñana per 6-3 6-2, mentre la magiara Panna Udvardy elimina la qualificata transalpina Margaux Rouvroy per 6-3 2-6 7-5, infine la numero 2, la romena Jaqueline Cristian, supera la qualificata russa Daria Lodikova per 6-1 6-4.

WTA 250 IASI 2025 – RISULTATI 15 LUGLIO

Primo turno

Elina Avanesyan (1) b. Andreea Prisăcariu (WC) 6-3 6-3

María Carlé b. Patricia Maria Țig (WC) 2-6 6-2 6-2

Sorana Cîrstea b. Mihaela Buzărnescu 6-2 6-2

Irene Burillo (Q) b. Nuria Párrizas Díaz (4) 5-7 7-5 4-1 ritiro

Simona Waltert b. Anastasija Sevastova 6-3 6-3

Victoria Jimenez Kasintseva b. Giulia Safina Popa (Q) 6-2 7-5

Anna Sisková (Q) b. Katarzyna Kawa 6-4 4-6 7-6 (2)

Francesca Jones (8) b. Alicia Herrero Liñana (Q) 6-3 6-2

Panna Udvardy b. Margaux Rouvroy (Q) 6-3 2-6 7-5

Jaqueline Cristian (2) b. Daria Lodikova (Q) 6-1 6-4