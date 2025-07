WTA Iasi 2025, Irina-Camelia Begu regola Jil Teichmann e conquista il titolo

Va alla padrona di casa, la romena Irina-Camelia Begu, il titolo degli Iasi Open 2025 di tennis: la numero 7 del seeding nell’ultimo atto piega la resistenza della testa di serie numero 6, la svizzera Jil Teichmann, sconfitta con lo score di 6-0 7-5 in un’ora e 34 minuti di gioco.

Nel primo set la romena inizia con un break a trenta, ma poi deve subito annullare la palla per il controbreak sul 30-40 prima di portarsi sul 2-0. L’elvetica nel terzo game si fa rimontare dal 30-0 e cede ancora il servizio, con Begu che rapidamente vola via sul 4-0. La svizzera lotta, ma ai vantaggi del quinto gioco deve cedere ancora la battuta, così la romena ne approfitta e chiude sul 6-0 in appena 29 minuti.

Nella seconda frazione l’elvetica va sotto 15-40 in apertura, ma riesce a rimontare e per la prima volta tiene il servizio. Begu a sua volta nel game seguente deve cancellare due break point consecutivi, ma l’equilibrio non si spezza. Passaggio a vuoto della romena nel sesto game, con Teichmann che ottiene il break a zero ed allunga sul 4-2, ma inesorabile arriva l’immediato controbreak, sempre a zero, di Begu, che poi trova l’aggancio sul 4-4. Nell’undicesimo game la svizzera cede ancora la battuta a zero, e questa volta la romena ne approfitta, rimontando dallo 0-30 ed andando a conquistare il titolo sul 7-5 dopo un’ora e 5 minuti di gioco.

Le statistiche premiano la tennista di casa, che vince 66 punti contro i 44 dell’avversaria, sfruttando 5 delle 8 palle break avute a disposizione e cancellandone 3 delle 4 concesse alla svizzera. La romena serve 4 ace e fa meglio, in termini di punti vinti, sia con la prima, 73%-51%, sia con la seconda, 58%-35%.