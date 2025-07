WTA Amburgo, 2025 Alexandrova e Yastremska accedono agli ottavi di finale

Il torneo WTA di Amburgo torna in campo per completare i match dei sedicesimi e iniziare a giocare gli ottavi di finale. Rispettano il pronostico favorevole ed esordiscono nel torneo con una vittoria le prime due teste di serie, la russa Ekaterina Alexandrova e l’ucraina Dayana Yastremska.

Debutto convincente per la russa Ekaterina Alexandrova. La testa di serie numero 1 travolge 6-0 6-3, in poco meno di un’ora, la qualificata olandese Eva Vedder. Nell’ultimo incontro di giornata la francese Lois Boisson vince un’autentica sfida maratona. La testa di serie numero 5 doma 6-4 6-7(3) 6-4, in due ore e cinquantacinque minuti, la tedesca Tamara Korpatsch.

L’ucraina Dayana Yastremska, testa di serie numero 2, regola 6-4 6-3, in un’ora e trentacinque minuti, la tedesca Julia Niemeier. La slovena Kaja Juvan, numero 207 del ranking WTA, rimonta 4-6 6-4 6-1, in poco più di due ore, la statunitense Louisa Chirico e approda ai quarti di finale.

Viktoriya Tomova firma la sorpresa di giornata. La giocatrice bulgara doma 6-3 7-6(5), in un’ora e quarantasei minuti, la tedesca Tatjana Maria, terza favorita del tabellone. Dalma Galfi esce prepotentemente alla distanza e ribalta lo svantaggio iniziale. L’ungherese elimina 1-6 6-3 6-2 la wild-card Nastasja Schunk. Netto il successo ottenuto da Leyre Romero Gormaz. La giocatrice iberica, numero 133 WTA, piega 6-2 6-2 l’olandese Arantxa Rus.