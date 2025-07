Wimbledon, Sinner ritorna in campo e attende Vukic. Sei azzurri a caccia del terzo turno

Si completano i match del secondo turno a Wimbledon 2025 e tocca nuovamente al numero uno del mondo. Jannik Sinner scenderà in campo sul Centrale come ultimo match, affrontando l’australiano Aleksandar Vukic. Dopo il comodo esordio nel derby con Luca Nardi, si alza sicuramente il livello dell’avversario per l’altoatesino, che dovrà stare attento soprattutto al servizio dell’australiano, che comunque non ha mai raggiunto il terzo turno in carriera sull’erba londinese. Sinner ha come obiettivo quello di sprecare il minor numero di energie e sicuramente sarà già molto importante il primo set per indirizzare la sfida immediatamente.

Non solo Sinner, ma altra giornata molto “azzurra” in quel di Wimbledon. Il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli, che parte favorito contro il padrone di casa Jack Pinnington Jones, numero 281 del mondo, reduce però da una brillante vittoria all’esordio in tre set sull’argentino Tomas Martin Etcheverry. Per il romano, però, questa è davvero una grande occasione di accedere al terzo turno, traguardo mai raggiunto in carriera a Wimbledon.

Altra sfida Italia-Gran Bretagna è quella che vede Luciano Darderi e Arthur Ferry, con l’azzurro che dovrà completare l’opera già iniziata nella giornata di ieri, visto che si trova due set a zero sul britannico. Il rimpianto è quello di non aver potuto chiudere già ieri, ma Darderi ha dimostrato di essere decisamente superiore al suo avversario.

Nel tabellone maschile toccherà poi quasi in serata a Lorenzo Sonego, atteso probabilmente dal match più complicato tra i quattro azzurri impegnati quest’oggi. Infatti l’avversario del piemontese sarà quel Nikoloz Basilashvili che ha eliminato all’esordio Lorenzo Musetti. Il georgiano ha dimostrato di essere in ottima forma e soprattutto di colpire bene e forte la palla. Sonego dovrà essere bravo a non far entrare in ritmo l’avversario e comunque anche questo è un match che può girare in favore dell’italiano.

Dopo la straordinaria impresa con Jessica Pegula, Elisabetta Cocciaretto si ritrova nuovamente davanti un’americana. Questa volta è Katie Volynets, che ha battuto all’esordio l’ostica tedesca Tatjana Maria. Non sarà una partita semplice per la marchigiana, che dopo l’exploit con la numero tre del mondo deve provare a confermarsi, anche perchè la possibilità di andare più avanti nel torneo c’è sicuramente.

Servirà, invece, una piccola impresa a Lucia Bronzetti contro la russa Mirra Andreeva, numero sette del seeding. Va detto che la romagnola non ha davvero nulla da perdere e la vittoria con la svizzera Teichmann le ha ridato sicuramente un po’ di fiducia dopo un periodo negativo. Andreeva non ha nell’erba la sua superficie preferita ed una Bronzetti attenta e concentrata potrebbe anche mettere in crisi la tennista russa, a volte fragile mentalmente e che può andare in confusione.

Uscendo dai confini azzurri c’è il ritorno in campo di Novak Djokovic, che aprirà il Centrale sfidando il britannico Daniel Evans in un match da non sottovalutare per il serbo. Ci sarà invece il veterano Marin Cilic per l’idolo di casa Jack Draper, mentre particolarmente interessante potrebbe essere il match tra l’americano Ben Shelton e l’australiano Rinky Hijikata, in un match che rischia anche di trasformarsi in una battaglia. Anche il ceco Jakub Mensik deve stare attento con l’americano Marcos Giron, mentre l’australiano Alex de Minaur non dovrebbe avere troppi problemi con il francese Arthur Cazaux.

Nella parte bassa del tabellone femminile Iga Swiatek e soprattutto Elena Rybakina sembrano essere le principali favorite per l’approdo in finale. La polacca dovrà vedersela con l’americana Caty McNally, mentre la kazaka affronta la greca Maria Sakkari. La campionessa in carica Barbora Krejcikova si trova di fronte la statunitense Caroline Dolehide, mentre Emma Navarro, numero dieci del seeding, avrà un match complicato con la russa Veronika Kudermetova.