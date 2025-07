Wimbledon 2025: Zverev saluta, Djokovic cede un set. Cadono 6 teste di serie

Anche la seconda giornata di Wimbledon 2025 si dimostra abbastanza ricca in termini di cose che accadono sui campi dell’AELTC per quel che concerne il maschile. Ed è un martedì che termina a mezz’ora dal coprifuoco, che stavolta non viene superato perché l’organizzazione viene favorita da qualche congiuntura favorevole. Rimane però il dilemma: perché insistere sull’inizio alle 13:30 sul Centre Court e alle 13:00 sul Court 1 (14:30 e 14:00 in Italia) se un’ora prima della mezzanotte si deve chiudere?

Cadono in tanti quest’oggi: da Alexander Zverev che saluta contro il francese Arthur Rinderknech ad Alexander Bublik che lascia il torneo subito contro lo spagnolo Jaume Munar (alla miglior stagione fuori dalla terra della sua vita, va detto). Nel complesso, compreso Lorenzo Musetti, sono 6 le teste di serie che lasciano il torneo. Tutte le considerazioni poste, Zverev a parte, il rovescio più sorprendente è quello di Denis Shapovalov, con il canadese che incredibilmente cede all’argentino Mariano Navone, non un drago sulla superficie, e “libera” il tabellone di un tranquillissimo Jannik Sinner.

Debutto ok, invece, per Jack Draper, che finisce per approfittare del ritiro di un altro argentino, Sebastian Baez. E debutto abbastanza regolare per Novak Djokovic, che però fatica a lungo a prendere le misure del francese Alexandre Muller nonostante i punteggi dei set diversi dal secondo. Bravo anche Ben Shelton: l’americano schiva un ostacolo potenzialmente rischioso, l’australiano Alex Bolt.

E se Gael Monfils continua a stupire, regalando un’altra vittoria in rimonta nel derby con Ugo Humbert, si cominciano a vedere aperture nei tabelloni che potrebbero incoraggiare tanto Lorenzo Sonego quanto Flavio Cobolli. Tutto resta da vedere, ma le chance ci sono.

RISULTATI MASCHILI WIMBLEDON 2025 OGGI

Partite sospese da ieri:

Fritz (USA) [5]-Mpetshi Perricard (FRA) 6-7(6) 6-7(8) 6-4 7-6(6) 6-4

van de Zandschulp (NED)-Arnaldi (ITA) 7-6(4) 7-6(5) 6-4

Mochizuki (JPN) [Q]-Zeppieri (ITA) [Q] 2-6 3-6 6-3 7-6(6) 7-5

Rinderknech (FRA)-Zverev (GER)[3] 7-6(3) 6-7(8) 6-3 6-7(5) 6-4

Primi turni parte alta:

Sinner (ITA) [1]–Nardi (ITA) 6-4 6-3 6-0

Vukic (AUS)-Tseng (TPE) 6-3 6-4 4-6 7-6(5)

Martinez (ESP)-Loffhagen (GBR) [WC] 2-6 6-2 6-4 6-2

Navone (ARG)-Shapovalov (CAN) [27] 3-6 6-4 6-1 6-4

Dimitrov (BUL) [19]-Nishioka (JPN) 6-2 6-3 6-4

Moutet (FRA)-Comesaña (ARG) 6-4 6-4 6-2

Ofner (AUT) [PR]-Medjedovic (SRB) 7-6(8) 3-1 rit.

Paul (USA) [13]-Monday (GBR) [WC] 6-4 6-4 6-2

Shelton (USA) [10]-Bolt (AUS) [Q] 6-4 7-6(1) 7-6(4)

Hijikata (AUS)-Goffin (BEL) 6-3 6-1 6-1

Fucsovics (HUN) [LL]-Kovacevic (USA) 6-3 6-7(5) 6-1 5-7 6-4

Monfils (FRA)-Humbert (FRA) [18] 6-4 3-6 6-7(5) 7-5 6-2

Nakashima (USA) [29]-Bu (CHN) 6-4 4-6 7-6(1) sospesa per oscurità

Opelka (USA)-Shevchenko (KAZ) 6-3 7-5 7-6(4)

Sonego (ITA)-Faria (POR) [Q] 6-3 6-4 6-2

Basilashvili (GEO) [Q]-Musetti (ITA) [7] 6-2 4-6 7-5 6-1

Draper (GBR) [4]-Baez (ARG) 6-2 6-2 2-1 rit.

Cilic (CRO)-Collignon (BEL) 6-3 6-4 6-3

Marozsan (HUN)-McCabe (AUS) [Q] 6-1 6-4 6-3

Munar (ESP)-Bublik (KAZ) [28] 4-6 6-3 6-4 7-6(5) 6-2

Cobolli (ITA)-Zhukayev (KAZ) [Q] 6-3 7-6(7) 6-1

Pinnington Jones (GBR) [WC]-Etcheverry (ARG) 7-6(4) 6-3 7-5

Giron (USA)-Ugo Carabelli (ARG) 7-6(6) 7-6(4) 6-3

Mensik (CZE) [15]-Gaston (FRA) 6-1 4-6 6-2 6-2

de Minaur (AUS) [11]-Carballes Baena (ESP) 6-2 6-2 7-6(2)

Cazaux (FRA) [Q]-Walton (AUS) 6-3 7-6(6) 4-6 6-7(5) 6-1

Holmgren (DEN) [Q]-Halys (FRA) 7-6(4) 6-3 6-4

Machac (CZE) [21]-Dzumhur (BIH) 6-3 6-2 6-4

Kecmanovic (SRB)-Michelsen (USA) [30] 6-2 3-6 6-3 3-6 7-6(6)

de Jong (NED)-Eubanks (USA) 6-3 6-7(5) 6-7(7) 6-3 7-6(3)

Evans (GBR) [WC]-Clarke (GBR) [WC] 6-1 7-5 6-2

Djokovic (SRB) [6]-Muller (FRA) 6-1 6-7(7) 6-2