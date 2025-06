Wimbledon 2025: Zverev e Fritz, che rischi! Cadono teste di serie a volontà, quattro match sospesi

Va a chiudersi una giornata lunghissima in quel di Wimbledon, che pone per l’ennesima volta una domanda: è proprio necessario iniziare alle 14:30 (13:30 locali) sul Centre Court? La questione, posta a suo tempo anche da Andy Murray, si rinnova considerata la combinazione di 9 ore e 30 minuti per “chiudere”, data l’esistenza di un vero e proprio coprifuoco a mezzanotte, e un tennis che di certo ha sempre meno e d’incerto sempre più.

A “colpire”, sul Centrale più famoso del mondo, è in particolare un incontro. Si tratta, naturalmente, dell’incredibile resistenza opposta da Fabio Fognini a Carlos Alcaraz, con il trentottenne ligure che sfiora il sogno di succedere a Ivo Karlovic nel ruolo di giustiziere all’esordio del vincitore dell’anno precedente. Gli manca solo un set e forse anche un pizzico di fortuna, ma se commiato dall’erba più nota al mondo dev’essere, che sia bello com’è questo. 4 ore e 37 minuti sono praticamente metà del tempo, aggiungendo il tetto, l’alternanza tra due match maschili e uno femminile e i fatti non prevedibili.

Quattro i match sospesi, due dei quali degli italiani: Giulio Zeppieri dovrà smaltire la mancata vittoria in quattro set contro il giapponese Shintaro Mochizuki, necessaria invece la rimonta per Matteo Arnaldi contro l’olandese Botic van de Zandschulp. A proposito di rimpianti, clamoroso quello per il francese Giovanni Mpetshi Perricard contro Taylor Fritz: nel tie-break del quarto l’americano si salva da 1-5 indietro, a match praticamente perso. E anche Alexander Zverev, per certa misura, respira: poteva essere sotto di due parziali, domani sul Centre Court si arriverà invece almeno con certezza al quarto.

Ma è anche il giorno della caduta delle teste di serie che arriva in massa: ne escono di scena ben sette. In questo novero da segnalare l’irreale rimonta subita da Holger Rune, con il danese che si scioglie da due set avanti contro il cileno Nicolas Jarry nell’insolita veste di qualificato, ma anche Daniil Medvedev che per la terza volta su tre Slam nel 2025 dice addio molto presto: 2° turno a Melbourne, 1° a Parigi e Wimbledon. Poteva essere mediamente rilevante anche Francisco Cerundolo, ma per l’argentino il confronto acceso con il portoghese Nuno Borges finisce male.

Tra coloro che si salvano, Alcaraz a parte, si segnala il suo possibile avversario di terzo turno, il canadese Felix Auger-Aliassime, che rimonta un set all’australiano James Duckworth. In casa Italia il bilancio non conclusivo è di 2-2 con 2 sospensioni (quelle già citate), ma se di Matteo Berrettini rimane una condizione davvero lontanissima dai suoi tempi migliori, di Fognini chissà se resta l’ultimo lampo. Se lo è, è stato davvero luminoso.

RISULTATI MASCHILI WIMBLEDON 2025 OGGI

Fritz (USA) [5]-Mpetshi Perricard (FRA) 6-7(6) 6-7(8) 6-4 7-6(6) sospesa per coprifuoco

Diallo (CAN)-Altmaier (GER) 6-1 6-2 6-4

Arnaldi (ITA)-van de Zandschulp (NED) 6-7(4) 6-7(5) sospesa per oscurità

Davidovich Fokina (ESP) [26]-Holt (USA) 6-2 6-4 7-5

Fery (GBR) [WC]-Popyrin (AUS) [20] 6-4 6-1 4-6 6-4

Darderi (ITA)-Safiullin 7-6(3) 1-6 6-7(2) 6-3 6-1

Thompson (AUS)-Kopriva (CZE) 3-6 4-6 6-3 7-6(1) 6-1

Bonzi (FRA)-Medvedev [9] 7-6(2) 3-6 7-6(3) 6-2

Borges (POR)-F. Cerundolo (ARG) [16] 4-6 6-3 7-6(5) 6-0

B. Harris (GBR)-Lajovic (SRB) [LL] 6-3 6-2 6-4

Mochizuki (JPN) [Q]-Zeppieri (ITA) [Q] 2-6 3-6 6-3 7-6(6) sospesa per oscurità

Khachanov [17]-McDonald (USA) 7-5 6-4 6-4

Majchrzak (POL)-Berrettini (ITA) [32] 4-6 6-2 6-4 5-7 6-3

Quinn (USA)-Searle (GBR) [WC] 4-6 6-2 7-6(11) 6-2

Garin (CHI) [LL]-Rodesch (LUX) [Q] 7-6(8) 6-4 6-4

Rinderknech (FRA)-Zverev (GER) [3] 7-6(3) 6-7(8) sospesa per coprifuoco

Jarry (CHI) [Q]-Rune (DEN) [8] 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4

Tien (USA)-Basavareddy (USA) 7-6(5) 6-3 6-2

Fonseca (BRA)-Fearnley (GBR) 6-4 6-1 7-6(5)

Brooksby (USA) [PR]-Griekspoor (NED) [31] 6-2 7-5 6-3

Lehecka (CZE) [23]-Dellien (BOL) 4-6 6-2 6-2 7-6(0)

Bellucci (ITA)-Crawford (GBR) [WC] 6-7(2) 6-3 6-4 6-4

Norrie (GBR)-Bautista Agut (ESP) 6-3 3-6 6-4 7-6(3)

Tiafoe (USA) [12]-Moller (DEN) 6-3 6-4 6-2

Rublev [14]-Djere (SRB) 6-0 7-6(5) 6-7(9) 7-6(6)

Harris (RSA) [PR]-Bergs (BEL) 7-6(7) 7-6(2) 6-7(5) 6-2

Mannarino (FRA) [Q]-O’Connell (AUS) 6-2 6-4 6-3

Royer (FRA) [Q]-Tsitsipas (GRE) [24] 6-3 6-2 rit.

Auger-Aliassime (CAN) [25]-Duckworth (AUS) 6-2 3-6 6-7(2) 6-4 6-4

Struff (GER)-Misolic (AUT) [Q] 6-2 5-7 6-3 6-3

Tarvet (GBR) [Q]-Riedi (SUI) [Q] 6-4 6-4 6-4

Alcaraz (ESP) [2]-Fognini (ITA) 7-5 6-7(5) 7-5 2-6 6-1