Wimbledon 2025: tracollo delle big nel femminile! Cocciaretto elimina Pegula, fuori Gauff e Zheng

Martedì quasi privo di senso nel tabellone femminile di Wimbledon 2025. La parte bassa vede l’uscita di scena della seconda e della terza testa di serie del torneo, mentre nell’unico match della parte alta a saltare è la quinta. Si aprono voragini varie, ma andiamo a vedere nel dettaglio.

Giornata da dimenticare per Coco Gauff: non era data tra le favorite, questo è vero, ma non era preventivata l’uscita all’esordio contro una pur validissima Dayana Yastremska. L’ucraina firma il successo più importante della propria carriera e apre lo spicchio più basso del tabellone, mentre un paio di sezioni più in alto a farlo ci pensa Elisabetta Cocciaretto, che spegne all’istante le ambizioni di Jessica Pegula. In buona sostanza, gli USA perdono subito le loro maggiori speranze. In aggiunta, nella parte alta, il fattore Katerina Siniakova (che era ed è effettivamente un pericolo su erba) si abbatte su Qinwen Zheng: anche la cinese saluta i Championships.

Nel complesso, però, non sono loro le sole teste di serie a uscire di scena. Andando dall’alto verso il basso del tabellone, vanno fuori anche la polacca Magdalena Frech contro la lucky loser canadese Victoria Mboko, la ceca Karolina Muchova (che avrebbe potuto fare benissimo) con la cinese Xinyu Wang, l’altra polacca Magda Linette con la qualificata francese Elsa Jacquemot e l’ucraina Marta Kostyuk, sorpresa dalla slovena Veronika Erjavec.

Questo fa capire varie cose: da una parte, per Elena Rybakina (tre game concessi all’armena Elina Avanesyan) le cose si fanno interessanti anche se il tabellone, tra nomi e forza, non tranquillizza vista la sequenza Sakkari-Tauson-Swiatek (a proposito: avrà l’americana Caty McNally, sulla cui storia molto si potrebbe dire). Dall’altra, lo spot di ottavi dove ora si trova Cocciaretto potrebbe diventare quello della resurrezione di Belinda Bencic: starà alla svizzera far scoprire se sarà o meno così (e anche la marchigiana potrebbe fare da test molto utile in tal senso).

In casa Italia da rimarcare anche una validissima Lucia Bronzetti, che riesce a riprendere un po’ di fiducia con l’altra elvetica Jil Teichmann. Sfortuna vuole, però, che adesso abbia Mirra Andreeva, una delle ormai sostanzialmente tre candidate di spicco a giocare la finale da questo lato del tabellone. Infine, però, due note meritorie: una a Barbora Krejcikova (esordio vincente contro la complicata filippina Alexandra Eala), l’altra a Petra Kvitova, che perdendo con Emma Navarro saluta i Championships per l’ultima volta. E parliamo di una delle giocatrici più forti, o forse la più forte, a non essere mai diventata numero 1 del mondo.

RISULTATI FEMMINILI WIMBLEDON 2025 OGGI

Rinviata da ieri:

Siniakova (CZE)-Zheng (CHN) [5] 7-5 4-6 6-1

Primi turni parte bassa:

Andreeva [7]-Sherif (EGY) 6-3 6-3

Bronzetti (ITA)-Teichmann (SUI) 6-4 7-5

Baptiste (USA)-Cirstea (ROU) [PR] 6-7(0) 6-1 6-2

Mboko (CAN) [LL]-Frech (POL) 6-3 6-2

Krejcikova (CZE) [17]-Eala (PHI) 3-6 6-2 6-1

Dolehide (USA)-Rus (NED) 6-2 6-2

V. Kudermetova-Zhu (CHN) [PR] 6-3 6-2

Navarro (USA) [10]-Kvitova (CZE) [WC] 6-3 6-1

Xinyu Wang (CHN)-Muchova (CZE) [15] 7-5 6-2

Sonmez (TUR)-Cristian (ROU) 7-6(3) 6-3

Lamens (NED)-Jovic (USA) [Q] 6-1 6-1

Alexandrova [18]-Hon (AUS) [Q] 6-2 7-5

Jacquemot (FRA) [Q]-Linette (POL) [27] 6-7(7) 6-1 6-4

Bencic (SUI)-Parks (USA) 6-0 6-3

Volynets (USA)-Maria (GER) 3-6 7-6(4) 6-1

Cocciaretto (ITA)-Pegula (USA) [3] 6-2 6-3

Swiatek (POL) [8]-P. Kudermetova 7-5 6-1

McNally (USA) [PR]-Burrage (GBR) [WC] 6-3 6-1

Collins (USA)-Osorio (COL) 6-3 6-2

Erjavec (SLO) [Q]-Kostyuk (UKR) [26] 3-6 6-3 6-4

Tauson (DEN) [23]-Watson (GBR) [WC] 2-6 6-4 6-3

Kalinskaya-Stojanovic (SRB) [Q] 6-3 7-6(4)

Sakkari (GRE)-Blinkova 6-4 6-4

Rybakina (KAZ) [11]-Avanesyan (ARM) 6-2 6-1

Kasatkina (AUS) [16]-Arango (COL) 7-5 6-3

Begu (ROU)-Juvan (SLO) [Q] 7-6(6) 1-6 6-3

Starodubtseva (UKR)-Jones (GBR) [WC] 1-6 6-3 6-1

Samsonova [19]-Joint (AUS) 6-3 6-2

Kenin (USA) [20]-Townsend (USA) 7-6(5) 6-2

Bouzas Maneiro (ESP)-Seidel (GER) [Q] 6-3 3-2 rit.

Zakharova [Q]-Azarenka 6-2 2-6 6-1

Yastremska (UKR)-Gauff (USA) [2] 7-6(3) 6-1