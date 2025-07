Wimbledon 2025, Sinner aspetta Martinez con vista sugli ottavi. Sfide difficili per Cobolli, Sonego e Cocciaretto

Si delineano quest’oggi gli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile di Wimbledon. Un traguardo al quale ovviamente ambisce Jannik Sinner, che non ha ancora concesso un set agli avversari finora e che non dovrebbe avere troppi problemi contro lo spagnolo Pedro Martinez, decisamente un giocatore molto più adatto alla terra rossa e che con un bel po’ di sorpresa si è spinto fino a questo punto del torneo. Il numero uno del mondo dovrebbe continuare con lo stesso copione già visto contro Nardi e Vukic, con l’accesso agli ottavi che appare davvero quasi una formalità.

Non solo Sinner nel tabellone maschile, ma ci sono anche Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego che sognano gli ottavi, entrambi sono chiamati però ad un match decisamente insidioso. Il romano affronta il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero quindici, in una sfida nel quale la potenza del vincitore di Miami fa decisamente paura, con Cobolli che dovrà essere molto bravo a contenerla e portare il match nella battaglia. Il piemontese, invece, affronta l’americano Brandon Nakashima, numero 30 del seeding ed avversario comunque sempre molto temibile sull’erba. Questa è una partita difficile, ma che il miglior Sonego (da capire la situazione del polpaccio) può assolutamente fare sua.

Dagli uomini alle donne, dove c’è Elisabetta Cocciaretto, ultima superstite per l’Italia. La marchigiana finora ha davvero incantato, dominando prima contro Pegula e poi contro Volynets. Adesso dall’altra parte della rete c’è la svizzera Belinda Bencic, avversaria sicuramente dai colpi potenti, ma comunque mai troppo continua all’interno dello stesso match. Questa Cocciaretto non deve assolutamente temere il match con l’elvetica e provare davvero a prendersi l’accesso agli ottavi.

Uscendo dai confini azzurri, per Novak Djokovic ci sarà il derby serbo con Miomir Kecmanovic. Partita da non sottovalutare per Alex de Minaur, che affronta la sorpresa danese August Holmgren. Fari puntati anche sul match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’austriaco Sebastian Ofner, perchè da quel match uscirà l’avversario del probabilissimo ottavo di finale di Jannik Sinner.

Passando al tabellone femminile Iga Swiatek è attesa da un match insidioso con l’americana Danielle Collins; mentre la kazaka Elena Rybakina aspetta la danese Clara Tauson. Molto interessanti le sfide sul Campo 1: la prima sarà quella tra la russa Mirra Andreeva e l’americana Haley Baptiste, mentre la seconda sarà quella tra l’americana Emma Navarro e la campionessa in carica Barbora Krejcikova.