Wimbledon 2025, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori piegano Behar/Vliegen ed approdano al secondo turno

Inizia con un successo il cammino nel tabellone di doppio maschile a Wimbledon 2025 per la coppia accreditata della testa di serie numero 7, formata dagli azzurri Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che piegano l’uruguaiano Ariel Behar ed il belga Joran Vliegen in due tiebreak, con lo score di 7-6 (5) 7-6 (3) in un’ora e 50 minuti. Al secondo turno gli italiani affronteranno la coppia che uscirà vincitrice dal match che opporrà il ceco Adam Pavlasek ed il polacco Jan Zielinski al messicano Santiago Gonzalez ed allo statunitense Austin Krajicek.

Nel primo set gli azzurri in apertura si procurano subito due palle break sul 15-40 ed una terza ai vantaggi, ma non ottengono lo strappo. Nel quinto gioco la coppia italiana ha un nuovo break point sul 30-40, ma anche in questo caso non riesce a convertirla. Senza ulteriori sussulti si arriva al tiebreak: Bolelli e Vavassori ottengono un minibreak in avvio e poi scappano sul 3-0, difendendo il margine fino al 5-2. Behar e Vliegen recuperano il minibreak di ritardo centrando l’aggancio sul 5-5, ma gli azzurri vincono il punto successivo in risposta e, col servizio a disposizione, sfruttano il set point e chiudono i conti sul 7-6 (5) dopo 57 minuti.

Nella seconda frazione i servizi sono dominanti, non si registrano palle break, né game che vanno ai vantaggi, così si giunge piuttosto rapidamente al tiebreak. La coppia italiana si porta subito sul 2-0, allungando fino al 4-1, per poi difendere il minibreak di margine e procurarsi tre match point consecutivi sul 6-3. Agli azzurri basta il primo, vincendo il punto in risposta che sancisce il 7-6 (3) dopo 53 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con gli azzurri che vincono più punti, 84 contro 71, pur mettendo a segno meno vincenti, 7-9, e concedono più gratuiti, 10-9. La coppia italiana, invece, fa meglio sia con la prima di servizio, 93%-82%, sia con la seconda, 62%-45%, ma non sfrutta le quattro palle break avute a disposizione in due game differenti nel primo set.