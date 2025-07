Wimbledon 2025, Sara Errani ed Andrea Vavassori approdano agli ottavi del doppio misto in 52 minuti

Esordio positivo nel torneo di doppio misto a Wimbledon 2025 per la coppia testa di serie numero 3, formata dagli azzurri Sara Errani ed Andrea Vavassori, che annichiliscono i padroni di casa britannici Julian Cash ed Heather Watson, in tabellone con una wild card, liquidati con lo score di 6-3 6-0 in appena 52 minuti di gioco. Gli italiani negli ottavi di finale affronteranno lo statunitense Jackson Withrow e la russa Irina Khromacheva.

Nel primo set la coppia italiana è perfetta in battuta, concedendo appena sei punti in cinque turni al servizio agli avversari. I britannici, invece, hanno maggiori difficoltà, facendosi trascinare ai vantaggi già nel secondo game, ma gli azzurri centrano lo strappo a quindici alla prima occasione nel quarto gioco. Nell’ottavo game i britannici si rifugiano ancora ai vantaggi, ma la chiusura arriva a distanza di pochi minuti, dato che nel nono gioco Errani e Vavassori tengono la battuta a zero ed incamerano il parziale sul 6-3 in mezz’ora.

Nella seconda frazione la coppia azzurra domina in lungo ed in largo, inanellando sei game consecutivi (per una striscia complessiva di sette) senza mai andare ai vantaggi, grazie ad un parziale di 24 punti a 9, con i britannici che non vincono mai più di due punti a gioco. Break a trenta in apertura per gli italiani, bissato nel terzo game per il 3-0 pesante. Errani e Vavassori continuano a macinare gioco e nel quinto game arriva il terzo strappo del parziale, che fa da preludio al 6-0, maturato in appena 22 minuti di gioco.

Le statistiche sottolineano il dominio della coppia italiana, che non concede palle break agli avversari, mentre sfrutta 4 delle 5 occasioni avute a disposizione in 4 game diversi. Gli azzurri vincono 56 punti contro i 30 degli avversari, facendo nettamente meglio degli avversari sia con la prima di servizio, 79%-61%, sia con la seconda, dove il dato ancor più netto recita 71%-15%.