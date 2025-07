Errani/Paolini partono forte a Wimbledon! Autoritario successo su Bucsa/Kato con un doppio 6-3

Comincia al meglio, nel tabellone di doppio femminile di Wimbledon 2025, il cammino delle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 3, che liquidano l’iberica Cristina Bucsa e la nipponica Miyu Kato con il netto score di 6-3 6-3, maturato in un’ora ed otto minuti di gioco, e nel secondo turno affronteranno la coppia composta dalla taiwanese Hao-Ching Chan e dalla ceca Barbora Krejcikova.

Nel primo set le azzurre salvano un break point in apertura, mentre poco dopo sono loro ad operare lo strappo a quindici nel quarto game, completando poi il parziale di 12 punti a 2 che le proietta sul 4-1 non pesante. Nel settimo game arriva il controbreak a quindici di Bucsa e Kato, ma nel gioco seguente le campionesse olimpiche della specialità, dopo 12 punti giocati, strappano ancora il servizio alle avversarie e si portano sul 5-3, per poi chiudere i conti tenendo la battuta a zero per il 6-3 in 31 minuti di gioco.

Nella seconda frazione la coppia italiana porta a sei il numero di game consecutivi vinti dal 4-3 del primo set, scappando sul 6-3 4-0 grazie agli strappi ottenuti ai vantaggio del game d’apertura ed a quindici nel terzo game. Bucsa e Kato recuperano uno dei due break di ritardo ed accorciano sul 2-4, ma le azzurre vincono un altro gioco in risposta ed allungano sul 5-2. Le azzurre cedono nuovamente la battuta alle avversarie, ma nell’ottavo game Errani e Paolini portano a casa il passaggio al secondo turno con un nuovo break a quindici che vale il 6-3 in 37 minuti.

Le statistiche sottolineano il predominio delle azzurre, che vincono 67 punti contro i 51 delle avversarie, sfruttando 6 delle 11 palle break avute a disposizione e cancellandone 5 delle 8 concesse. Le campionesse olimpiche fanno meglio sia con la prima di servizio, ottenendo il 60% dei punti contro il 40% di Bucsa e Kato, sia con la seconda, con la quale si attestano al 50% contro il 23% delle rivali.