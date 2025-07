Wimbledon 2025: Sara Errani e Andrea Vavassori eliminati dal doppio misto da Withrow/Khromacheva

Finisce al secondo turno il cammino a Wimbledon 2025 di Sara Errani e Andrea Vavassori. Il duo azzurro, in questo caso accreditato della testa di serie numero 3 del tabellone di doppio misto, deve cedere di fronte all’accoppiata formata dalla russa Irina Khromacheva e dall’USA Jackson Withrow. I due tricolori arrivano a due punti dal match nel tie-break del secondo set, ma i loro avversari riescono a prevalere per 3-6 7-6(6) 6-2 in un’ora e 49 minuti.

Il riassunto dei primi due game è all’incirca il seguente: otto punti giocati, otto punti vinti da Errani e Vavassori, break poi confermato con il 3-0 propiziato da una volée che rimane sulla riga di Andrea ai vantaggi. Khromacheva non fa in tempo a finire il suo turno di battuta che, prima del terzo punto, comincia a piovere. Obbligata la sospensione, che dura per circa un’ora. Al rientro in campo non ci sono problemi particolari per le due coppie nei turni di servizio, tant’è che Vavassori chiude quasi solo dovendo piazzare ottime prime. Risultato: 6-3 in 29 minuti.

I primi giochi del secondo set non lasciano alcun margine in relazione al concetto di difficoltà nei turni di servizio. Tutti, infatti, non fanno praticamente nessuna fatica a tenere quando serve, e al massimo c’è un arrivare a 30 nel turno di servizio affidato a Khromacheva nel terzo gioco. Piccolo brivido corso da Errani nell’ottavo game, ma dalla situazione di 30 pari i due azzurri si tirano egregiamente fuori. Va ancor più in difficoltà Vavassori sul 4-5 (15-30), ma in particolare la volée sul 30 pari è decisiva per girare le sorti del game. 15-30 anche per la coppia italiana sul 5-5, ma stavolta è Withrow quello attento. Si arriva poco dopo al tie-break, ma non c’è neppure il tempo di giocarlo che arriva una seconda sospensione per pioggia. Si tratta di una pausa più breve, ma al ritorno in campo Withrow e Khromacheva dominano fino all’1-5. Lì arriva il risveglio del duo azzurro, soprattutto con Vavassori che punta deciso sulla russa. Il torinese, però, sbaglia prendendo a rete una palla che è di Errani: 4-6. Si riscatta con l’ace, poi Sara fa una cosa fuori dalla realtà su Withrow e Khromacheva manda il lob lungo. Gli ultimi due punti, però, tra varie vicissitudini e il servizio da sotto della romagnola che stavolta non sorprende Withrow, portano al terzo set.

Sull’1-1 il primo momento decisivo è legato al terzo game: 30 pari, serve Errani, doppio fallo e palla break trasformata con uno smash da Withrow. C’è anche un po’ di scarsa fortuna nel gioco successivo, quando da 0-30 non si riesce a concretizzare il controbreak. Si va avanti con una certa tranquillità fino al nuovo turno di servizio della romagnola, che di nuovo finisce in difficoltà sotto forma di 15-40. Di nuovo Withrow fa uso della volée alta per mettere la situazione sotto chiave e strappare di nuovo la battuta. Arrivano due match point, ma Errani con coraggio tra una volée in allungo di e una risposta vincente li annulla. Sul terzo Withrow si divora la volée sopra la rete, ma il quarto è quello buono.

Si decide molto sui dettagli in una partita che vede gli italiani indietro di soli tre punti complessivi (82-85); per la coppia avversaria altissima la percentuale di prime, 84%-77%. A livello senior l’Italia resta con il solo singolare maschile dotato di giocatori in corsa.