Wimbledon 2025: ok Swiatek ed Andreeva, out Krejcikova e Rybakina

Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile, che si allinea agli ottavi, di Wimbledon 2025: nei sedicesimi esce di scena l’ultima azzurra ancora in gara, Elisabetta Cocciaretto, battuta al long tiebreak del terzo set dall’elvetica Belinda Bencic, vittoriosa con lo score di 6-4 3-6 7-6 (10-7).

Per l’elvetica al prossimo turno ci sarà la russa Ekaterina Alexandrova, che elimina la turca Zeynep Sonmez con lo score di 6-3 7-6 (1), mentre avanza senza problemi anche l’altra russa Mirra Andreeva, che liquida la statunitense Hailey Baptiste, battuta per 6-1 6-3, ed agli ottavi affronterà l’altra statunitense Emma Navarro, la quale vince in rimonta contro la campionessa in carica, la ceca Barbora Krejcikova, battuta per 2-6 6-3 6-4.

Avanza senza particolari patemi la polacca Iga Swiatek, che regola la statunitense Danielle Collins con un netto 6-2 6-3, e nel quarto turno affronterà la danese Clara Tauson, abile a piegare la kazaka Elena Rybakina, sconfitta con lo score di 7-6 (6) 6-3.

Nell’ultimo degli ottavi di finale si affronteranno la russa Liudmila Samsonova, vittoriosa contro l’australiana Daria Kasatkina, battuta con il punteggio di 6-2 6-3, e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che elimina l’ucraina Dayana Yastremska, sconfitta in tre set per 6-1 2-6 6-3.

WIMBLEDON 2025 – RISULTATI FEMMINILI 5 LUGLIO

Terzo turno – Parte bassa del tabellone

Mirra Andreeva [7] b. Hailey Baptiste (USA) 6-1 6-3

Emma Navarro (USA) [10] b. Barbora Krejcikova (CZE) [17] 2-6 6-3 6-4

Ekaterina Alexandrova [18] b. Zeynep Sonmez (TUR) 6-3 7-6 (1)

Belinda Bencic (SUI) b. Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-4 3-6 7-6 (10-7)

Iga Swiatek (POL) [8] b. Danielle Collins (USA) 6-2 6-3

Clara Tauson (DEN) [23] b. Elena Rybakina (KAZ) [11] 7-6 (6) 6-3

Liudmila Samsonova [19] b. Daria Kasatkina (AUS) [16] 6-2 6-3

Jessica Bouzas Maneiro (ESP) b. Dayana Yastremska (UKR) 6-1 2-6 6-3