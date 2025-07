Wimbledon 2025, risultati 3 luglio tabellone maschile: poker azzurro, ok Djokovic. Out Draper e Paul

Va in archivio anche la quarta giornata di Wimbledon: per il tabellone di singolare maschile prosegue il secondo turno, che non si completa in quanto due dei venti match in programma vengono sospesi per oscurità e verranno completati domani.

Poker azzurro, grazie alle vittorie di Jannik Sinner, che batte l’australiano Aleksandar Vukic per 6-1 6-1 6-3, Lorenzo Sonego, che supera il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6-1 6-3 6-7 7-6, Flavio Cobolli, che elimina il britannico Jack Pinnington Jones per 6-1 7-6 6-2, e Luciano Darderi, che nella prosecuzione regola il britannico Arthur Fery per 6-4 6-3 6-3.

Avanza il serbo Novak Djokovic, che liquida il britannico Daniel Evans con il netto score di 6-3 6-2 6-0, mentre si registrano due eliminazioni eccellenti: il numero 13 del seeding e del mondo, lo statunitense Tommy Paul, viene sconfitto dall’austriaco Sebastian Ofner, vittorioso con il punteggio di 1-6 7-5 6-4 7-5 dopo 2 ore e 54 minuti di gioco, mentre la testa di serie numero 4, il britannico Jack Draper, viene superato dal croato Marin Cilic con lo score di 6-4 6-3 1-6 6-4.

Il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 19, vince contro il transalpino Corentin Moutet con lo score di 7-5 4-6 7-5 7-5 dopo 3 ore e 40 minuti di gioco, mentre lo spagnolo Pedro Martinez supera l’argentino Mariano Navone con lo score di 7-5 7-5 7-6 (6) in tre ore e diciotto minuti.

WIMBLEDON 2025 – RISULTATI MASCHILI 3 LUGLIO

Secondo turno

[1] J. Sinner b. A. Vukic 6-1 6-1 6-3

P. Martinez b. M. Navone 7-5 7-5 7-6

[19] G. Dimitrov b. C. Moutet 7-5 4-6 7-5 7-5

S. Ofner b. [13] T. Paul 1-6 7-5 6-4 7-5

[10] B. Shelton c. R. Hijikata 6-2 7-5 *5-4 sospesa

[LL] M. Fucsovics c. G. Monfils 6-4 1-6 4-6 7-6 sospesa

[29] B. Nakashima b. R. Opelka 7-5 6-2 6-7 6-3

L. Sonego b. [Q] N. Basilashvili 6-1 6-3 6-7 7-6

M. Cilic b. [4] J. Draper 6-4 6-3 1-6 6-4

J. Munar b. F. Marozsan 6-2 6-3 7-6

[22] F. Cobolli b. [WC] J. Pinnington Jones 6-1 7-6 6-2

[15] J. Mensik b. M. Giron 6-4 3-6 6-4 7-6

[11] A. de Minaur b. [Q] A. Cazaux 6-4 6-2 6-4 6-0

[Q] A. Holmgren b. [21] T. Machac 7-6 6-7 6-7 7-5 7-6

M. Kecmanovic b. J. de Jong 1-6 6-3 6-2 6-4

[6] N. Djokovic b. [WC] D. Evans 6-3 6-2 6-0

[26] A. Davidovich Fokina b. B. van de Zandschulp 6-1 4-6 6-3 7-6(5)

J-L. Struff b. [25] F. Auger-Aliassime 3-6 7-6(9) 6-3 6-4

A. Rinderknech b. [LL] C. Garin 3-6 6-3 7-6(3) 4-6 6-3

L. Darderi b. [WC] A. Fery 6-4 6-3 6-3