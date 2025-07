Wimbledon 2025, prima semifinale in carriera per Iga Swiatek e Belinda Bencic

Saranno Iga Swiatek e Belinda Bencic ad affrontarsi nella seconda semifinale del singolare femminile a Wimbledon. Sia per la polacca sia per la svizzera si tratta di un traguardo mai raggiunto in carriera ai Championships. Swiatek ha rotto finalmente la maledizione dei quarti di finale sull’erba londinese, mentre per Bencic si tratta di una vera favola dopo la pausa per la maternità, con l’elvetica che aveva già giocato una semifinale Slam agli US Open nel 2019.

Swiatek ha superato in due set la russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e quarantanove minuti di gioco. Una buonissima prestazione quella della polacca, che ha dominato il primo set e poi si è trovata avanti di un break per due volte nel secondo set. Sotto 2-4, Samsonova è riuscita comunque a reagire e trovare la parità, ma nel dodicesimo game è arrivato il nuovo break di Swiatek, che le ha dato così la qualificazione in semifinale.

Continua il sogno di Belinda Bencic, che ha vinto una battaglia complicatissima con Mirra Andreeva. La svizzera si è imposta in due set tie-break 7-6 (3) 7-6 (2) al termine di un match decisamente equilibrato. Nel primo set non ci sono stati break e alla fine Bencic ha dominato il tie-break; mentre nel secondo l’elvetica si è trovata a servire per il match sul 5-4, ma ha subito l’immediato controbreak di Andreeva. Al tie-break ha dominato ancora Bencic per 7-2.

Swiatek-Bencic nella parte bassa del tabellone, mentre in quella alta ci sono la bielorussa Aryna Sabalenka e l’americana Amanda Anisimova, che ieri hanno battuto rispettivamente la tedesca Siegemund e la russa Pavlyuchenkova. La curiosità vuole che nessuna delle quattro semifinaliste ha mai giocato una finale a Wimbledon.