Wimbledon 2025: Lucia Bronzetti torna a vincere, batte Teichmann e va al secondo turno

Lucia Bronzetti avanza al secondo turno di Wimbledon 2025 e torna a vincere una partita in singolare dagli Internazionali d’Italia. Battuta la svizzera Jil Teichmann con il punteggio di 6-4 7-5, adesso per lei ci sarà la numero 7 del seeding Mirra Andreeva: un compito davvero difficile considerato lo status della giovane avversaria.

L’inizio è tutto dell’azzurra, che porta subito a casa il break a 30 in quello che non è esattamente il suo torneo preferito, visto che prima di oggi ai Championships non aveva mai colto alcuna vittoria. Ci sarebbero anche le possibilità di andare avanti di due break (due, per la precisione), ma Teichmann riesce a tenere e, nel prosieguo, a tranquillizzarsi non poco nei propri turni di battuta. L’elvetica ha anche una palla del 4-4 e poi ben tre del 5-5 in un lottato decimo game, ma alla fine il 6-4 se lo prende l’azzurra.

Molto più lineare il secondo set, per lunghi tratti: le due quasi non si danno fastidio alla battuta, e questa è una cosa che va avanti davvero molto a lungo, fino al 4-4. Improvvisamente il fuoco si accende nel nono gioco: break di Bronzetti a 30 che parrebbe significare la fine quasi immediata. Non è così, perché la riminese perde la battuta a 30 nel gioco successivo senza sfiorare il match point. Si riprende però subito il maltolto e, stavolta, riesce a chiudere alla seconda occasione con buona comodità in un’ora e 31 minuti.

I numeri fanno comunque capire in maniera piuttosto chiara come, per buona misura, il match l’abbia fatto e disfatto Teichmann nel contrasto di stili di gioco: 31 vincenti e 26 errori gratuiti contro il 10-11 di Bronzetti. Particolare equilibrio in un po’ tutte le altre voci statistiche, ma conta soprattutto che per Lucia questa sia la prima vittoria nello Slam indubbiamente più famoso.