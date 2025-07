Wimbledon 2025, Jasmine Paolini resiste in Top-10 ed è ottava nella Race dopo il sorpasso di Anisimova

Jasmine Paolini ha salutato di Wimbledon quasi subito con la sconfitta al secondo turno contro la russa Rakhimova. Un ko bruciante e decisamente prematuro per la finista della passata edizione, che spera ora di vivere una seconda parte di stagione decisamente diversa, con meno pressioni visto che di cambiali pesanti come quelle di Parigi e Londra non ci sono più. La tennista toscana ricomincerà anche da un nuovo allenatore, visto che è già terminata l’avventura con il coach spagnolo Marc Lopez, ma non si conosce ancora il nome del sostituto.

Paolini ripartirà ancora da una posizione di classifica comunque sempre in Top-10. La toscana, infatti, è ancora tra le prime dieci del mondo, visto che è la numero nove del ranking WTA. L’azzurra doveva difendere la finale dell’anno scorso ed è scesa di quattro posti, subendo il sorpasso anche dell’americana Amanda Anisimova, che ha fatto un balzo al settimo posto, firmando il suo best ranking.

Sono 3576 i punti attuali di Jasmine, con la spagnola Paula Badosa che si trova decima con 3454 punti, mentre l’americana Emma Navarro è undicesima con 3420. La distanza dall’ottavo posto di Madison Keys è importante per Paolini, visto che l’americana si trova con 4374 punti.

Molto importante tenere conto anche della situazione nella Race. Attualmente Paolini è ancora tra le prime otto e quindi parteciperebbe alle WTA Finals, ma chiaramente sarà battaglia da qui fino al termine della stagione, con i tornei sul cemento americano decisivi. L’azzurra è ottava con 2736 punti e davanti a lei c’è Jessica Pegula con 3300. Jasmine dovrà assolutamente guardarsi le spalle da Elena Rybakina (2536), Elina Svitolina (2371), Ekaterina Alexandrova (2187), Emma Navarro (2176) e Belinda Bencic (2084).