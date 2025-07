Wimbledon 2025, Jasmine Paolini: “Penso un match alla volta, spero di ritrovare le sensazioni migliori”

Jasmine Paolini si complica la vita, va sotto di un set e di un break in avvio di seconda frazione, poi riesce in qualche modo ad uscire dal tunnel e batte in rimonta la lettone Anastasija Sevastova avanzando al secondo turno di Wimbledon 2025. 2-6 6-3 6-2 il risultato finale in favore dell’azzurra, che tornerà in campo tra due giorni contro l’ostica russa Kamilla Rakhimova.

“Ho solo provato a concentrami sulla partita. Mi sono detta di sorridere anche se le cose stavano andando male nel primo set, ho provato a rilassarmi e dire ‘è una brutta giornata, ma sei qui. E anche se perdi, perdi solo una partita di tennis’. È quello che ho provato a fare: sorridere e rilassarmi“, dichiara la testa di serie numero 4 in conferenza stampa.

“Cerco di pensare ad un match alla volta. Ci tengo a far bene, ovvio, ma è pericoloso pensare troppo in là, specialmente su erba perché può accadere di tutto. Ci tengo a far bene, è un torneo a cui tengo molto ma tenere le aspettative basse può aiutare“, prosegue la finalista dell’ultima edizione dei Championships spiegando il suo approccio al torneo.

Sulle prospettive per il prosieguo del suo cammino sull’erba londinese: “È un anno nuovo, inutile fare paragoni con quello che è accaduto nella passata edizione. Anche l’anno scorso comunque avevo iniziato piuttosto male nel primo match. Ora la speranza è trovare un po’ più di livello dal prossimo match, di ritrovare le sensazioni migliori“.