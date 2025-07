Wimbledon 2025, Giulio Zeppieri cede a Mochizuki nella prosecuzione del match sospeso ieri

Si rivela fatale per Giulio Zeppieri la prosecuzione del match sospeso nella prima giornata e valido per il primo turno del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: nella sfida tra qualificati a spuntarla è il nipponico Shintaro Mochizuki, che si impone dopo 3 ore e 20 minuti complessivi di gioco con lo score di 2-6 3-6 6-3 7-6 (6) 7-5, e domani tornerà nuovamente in campo per affrontare nel secondo turno il russo Karen Khachanov, numero 17 del seeding.

Ieri sera, al momento dello stop per oscurità, il match era in situazione di perfetta parità: dopo 2 ore e 35 minuti di gioco il punteggio era di 6-2 6-3 3-6 6-7 (6), con l’azzurro vittorioso nei primi due parziali ed il nipponico capace poi di pareggiare i conti.

Oggi pomeriggio, nella frazione decisiva, Zeppieri si procura subito un break point sul 30-40 nel game d’apertura, ma l’asiatico infila tre punti e si salva ai vantaggi. I rimpianti maggiori dell’azzurro, però, arrivano nel settimo gioco, quando il tennista italiano si porta sul 15-40 in risposta, ma poi non riesce ad operare il break.

L’equilibrio dura fino al 5-5, poi Zeppieri accusa un passaggio a vuoto: il giapponese tiene il servizio a zero e si porta sul 6-5, poi i punti consecutivi dell’asiatico diventano sei, con l’azzurro che va sotto 0-30 nel dodicesimo game. Il tennista italiano dimezza lo svantaggio, ma a seguire arrivano due match point, ed il primo basta a Mochizuki per conquistare il passaggio del turno in virtù del 7-5 maturato in tre quarti d’ora di gioco.

Le statistiche del match nel suo complesso mostrano come a Zeppieri non sia bastato vincere più punti dell’avversario, 156-154, mettendo a segno più vincenti, 51-40, e concedendo meno gratuiti, 40-47. L’azzurro, però, sfrutta soltanto 5 delle 14 palle break avute a disposizione, cancellandone invece 4 delle 8 concesse all’asiatico.