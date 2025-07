Wimbledon 2025, Taylor Fritz e Karen Khachanov approdano agli ottavi di finale

È tempo di sedicesimi di finale per la parte bassa del tabellone del singolare maschile del torneo di Wimbledon. Taylor Fritz supera con la necessaria autorevolezza lo scoglio Alejandro Davidovich Fokina. Il russo Karen Khachanov approda agli ottavi dopo aver vinto un’autentica battaglia.

In apertura di giornata Ben Shelton chiude la pratica con l’australiano Rinky Hijikata, lo batte 6-2 7-5 6-4 e stacca il pass per i sedicesimi di finale. Il primo a tagliare il traguardo degli ottavi di finale è Andrey Rublev. Il russo, testa di serie numero 14, piega 7-5 6-2 6-3, in un’ora e cinquantanove minuti, il veterano francese Adrian Mannarino.

Servono tre ore e dodici minuti a Taylor Fritz per domare la resistenza di Alejandro Davidovich Fokina. L’americano, testa di serie numero cinque, regola 6-4 6-3 6-7(5) 6-1l’ostico spagnolo. Carlos Alcaraz, detentore del titolo, supera 6-1 3-6 6-3 6-4 il tenace tedesco Jan-Lennard Struff, giocatore che a tratti crea più di un grattacapo allo spagnolo.

L’ungherese Marton Fucsovics, proveniente dalle qualificazioni, piega Gael Monfils al termine di una battaglia che si avvicina alle quattro ore di durata. L’ungherese s’impone 6-4 1-6 4-6 7-6(5) 6-4 e si qualifica così per la seconda settimana del torneo. Il polacco Kamil Majchrzak, numero 109 ATP, doma 6-3 7-6(4) 7-6(6) la resistenza del francese Arthur Rinderknech, giustiziere al primo turno di Alexander Zverev. In chiusura di giornata

Karen Khachanov vince un’autentica battaglia contro il portoghese Nuno Borges. Il russo, testa di serie numero 17, si aggiudica l’incontro al quinto set, in tre ore e quarantotto minuti, con il punteggio di 7-6(6) 4-6 4-6 6-3 7-6(8). Il cileno Nicolas Jarry, giocatore proveniente dalle qualificazioni, ferma la corsa della stellina Fonseca ed elimina il brasiliano 6-3 6-4 3-6 7-6(4).

Arriva una doppia sconfitta per i colori azzurri. Disco rosso per Mattia Bellucci, battuto 7-6(5) 6-4 6-3 dal britannico Cameron Norrie in due ore e ventotto minuti. Si arrende in quattro set Luciano Darderi. L’australiano Jordan Thompson supera 6-4 6-4 3-6 6-3 l’azzurro al termine di un confronto che sfiora le tre ore di durata.