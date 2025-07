Wimbledon 2025, Fritz e Khachanov ai quarti senza fatica. Norrie vince la maratona e sfide Alcaraz

Si sono delineati i quarti di finale della parte bassa del tabellone del singolare maschile a Wimbledon. Carlos Alcaraz è stato l’ultimo a staccare il biglietto in questa giornata, battendo in quattro set il russo Andrey Rublev con il punteggio 6-7 6-3 6-4 6-4 dopo due ore e quarantatré minuti di gioco. Partita complicata per il numero due del mondo, che ha lasciato per strada un altro set, contro un Rublev comunque decisamente positivo e che può recriminare poco nonostante la sconfitta.

Adesso nei quarti per Alcaraz ci sarà l’idolo di casa Cameron Norrie, uscito vincitore da un’incredibile battaglia contro Nicolas Jarry di quasi quattro ore e mezza. Il britannico, che vanta una semifinale a Wimbledon nel 2022, si è imposto per 6-3 7-6 6-7 6-7 6-3, andando oltre anche i 46 ace messi a segno dal cileno (103 vincenti in totale).

Molto più facile la qualificazione ai quarti di finale di Taylor Fritz, che è rimasto in campo appena 41 minuti, sfruttando un Jordan Thompson che proprio non era in grado di giocare oggi. L’australiano si è ritirato in avvio di secondo set, con l’americano che era in vantaggio 6-1 3-0 e che ha tirato il fiato dopo tutte le fatiche dei turni precedenti.

Ora per Fritz ci sarà la sfida con Karen Khachanov, che si è spinto ai quarti per la seconda volta a Wimbledon. Il russo ha messo fine al cammino del sorprendente polacco Kamil Majchrzak, giustiziere di Matteo Berrettini al primo turno, vincendo per 6-4 6-2 6-3 in un’ora e quarantasette minuti di gioco.

RISULTATI WIMBLEDON 2025 (6 LUGLIO)

Khachanov (Rus) b. Majchrzak (Pol) 6-4 6-2 6-3

Fritz (Usa) b. Thompson (Aus) 6-1 3-0 ret.

Norrie (Gbr) b. Jarry (Cil) 6-3 7-6 6-7 6-7 6-3

Alcaraz (Esp) b. Rublev (Gbr) 5-7 6-3 6-4 6-4