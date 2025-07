Wimbledon 2025, Flavio Cobolli liquida Zhukayev in tre set ed approda al secondo turno

Esordio vincente per il numero 22 del seeding, Flavio Cobolli, nel tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025: l’azzurro liquida in tre set il kazako Beibit Zhukayev, sconfitto con lo score di 6-3 7-6 (7) 6-1 in un’ora e 47 minuti di gioco. Al secondo turno per l’azzurro ci sarà il vincente del match tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e la wild card britannica Jack Pinnington Jones.

Nel primo set l’azzurro si trova sotto 15-40 nel game d’apertura, ma poi inanella nove punti consecutivi, che gli consentono di scappare sul 2-0 grazie al break a zero ottenuto nel secondo game. Cobolli non concede all’avversario altre occasioni di rientro e difende il margine acquisito fino al 6-3, che si concretizza dopo mezz’ora di gioco.

Nella seconda frazione i servizi sono dominanti, non si registrano palle break e si arriva abbastanza velocemente al tiebreak: Cobolli parte meglio e scappa sul 3-0, procurandosi poi due set point di fila sul 6-4. Il kazako li annulla e poi è lui a procurarsi la palla per l’1-1 sul 7-6, ma l’azzurro reagisce, infila altri tre punti consecutivi e va a chiudere i conti sul 9-7 dopo 47 minuti.

Nella terza partita non c’è storia: Cobolli non concede nulla al servizio, mentre mette costantemente in difficoltà il kazako con la risposta. Arriva un primo break in favore dell’italiano ai vantaggi del secondo game, bissato poco dopo a 30 nel quarto game. L’azzurro non sfrutta tre match point nel sesto game e Zhukayev evita lo 0-6, ma l’epilogo dell’incontro arriva pochi istanti dopo, sul 6-1 in mezz’ora.

Le statistiche sottolineano il predominio dell’azzurro, che vince 99 punti contro i 75 dell’avversario, mettendo a segno più vincenti, 36-24, e limitando il numero dei gratuiti, 18-30. L’azzurro sfrutta tre delle otto palle break avute a disposizione e cancella entrambe quelle concesse all’avversario nel primo game del match.