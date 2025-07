Wimbledon 2025, esame Diallo per Taylor Fritz. Paolini affronta la prova Rakhimova

Il torneo di Wimbledon 2025, archiviata la lunga due giorni di match del primo turno, torna in campo per proporre i match valevoli per i trentaduesimi di finale della parte bassa del tabellone di singolare maschile, settore falcidiato da un’autentica ecatombe di teste di serie, e quelli della parte alta del tabellone di singolare femminile. Non mancheranno certamente le emozioni in una competizione che ha già riservato diverse sorprese in questo inizio.

In campo maschile la sfida di cartello è senza dubbio quella tra Taylor Fritz e Gabriel Diallo. Lo statunitense, testa di serie numero 5 e recente vincitore del torneo di Eastbourne, affronta un nuovo impegnativo test dopo i cinque tiratissimi set contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il canadese, vincitore del torneo ATP ‘s-Hertogenbosch è dotato di un gran servizio e può essere un brutto cliente su erba.

Carlos Alcaraz, archiviata la battaglia contro un Fabio Fognini da applausi, sembra atteso da una prova, almeno sulla carta, abbordabile. La sfida d’esordio ha però ribadito che ogni match deve essere giocato al massimo delle proprie possibilità e che un piccolo calo di concentrazione può essere pagato a caro prezzo. Il britannico Oliver Tarvet, che ha battuto al primo turno l’elvetico Leandro Riedi dopo aver superato le qualificazioni, può provare la grande emozione di giocare sul Centrale davanti al pubblico amico e sa di poter scendere in campo senza alcun tipo di pressione legato alla conquista del risultato.

Due gli azzurri in campo nel singolare maschile. Luciano Darderi, vincitore della battaglia in cinque set contro il russo Roman Safiullin, sfida la wild card britannica Arthur Fery, autore al primo turno dell’eliminazione dell’australiano Alexei Popyrin, testa di serie numero 20. Decisamente più complicato si prospetta il compito di Mattia Bellucci. L’azzurro è atteso dall’insidioso confronto con il ceco Jiri Lehecka, cliente decisamente scomodo su questi campi così come prova la finale raggiunta al Queen’s.

Torna in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 4, reduce dalla vittoria in rimonta nel debutto contro la veterana lettone Anastasija Sevastova, incrocia sulla propria strada la russa Kamilla Rakhimova, numero 80 del ranking, in un match da non sbagliare per poi proiettarsi ad un possibile ed insidioso terzo turno contro la ceca Linda Noskova.

La ceca Marketa Vondrousova deve superare un nuovo impegnativo test per guadagnarsi l’accesso ai sedicesimi, turno in cui potrebbe incrociare la numero uno del mondo. La vincitrice del torneo di Berlino incrocia sulla propria strada un cliente ostico come la britannica Emma Raducanu e per riuscire a superarla dovrà sfoderare la sua miglior prestazione.