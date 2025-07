Wimbledon 2025, Carlos Alcaraz: “Sono stato forte mentalmente, Rublev ti spinge sempre al limite”

Carlos Alcaraz non perde una partita dalla finale di Barcellona dello scorso 20 aprile contro Holger Rune e, grazie al successo di ieri sul russo Andrey Rublev, è approdato ai quarti di finale nel torneo di Wimbledon 2025. Il fenomeno spagnolo, numero 2 del ranking mondiale, si è imposto in rimonta per 6-7 6-3 6-4 6-4 lasciando per strada un altro set (il quarto del suo cammino ai Championships) ma avvicinandosi ulteriormente alla tanto attesa finale contro uno tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

“Devi continuare a credere in te stesso, anche se sei sotto di un set. Nel tennis un punto può cambiare tutto, devi restare in partita sempre, essere forte mentalmente. Ci sono riuscito e sapevo che avrei giocato meglio. Dopo il primo set, infatti, ho iniziato ad essere più calmo e a pensare con maggiore chiarezza“, il primo commento a caldo del murciano a fine partita.

“Andrey è uno dei giocatori più potenti sul circuito, forse il più potente. È così tanto aggressivo sulla palla, ti spinge sempre al limite. Per questo è difficile giocare contro di lui. Sono molto contento del modo in cui l’ho affrontato dal punto di vista tattico“, ha dichiarato il due volte vincitore di Wimbledon e campione in carica del Roland Garros dopo la vittoria su Rublev.

Sulla prossima sfida che lo attende ai quarti di finale sempre sul Centre Court contro il padrone di casa britannico Cameron Norrie: “Ogni volta che torno su questo meraviglioso campo è un regalo, per cui voglio fare il massimo. Norrie sta giocando molto bene, lo conosco. Sarà una partita difficile ma molto interessante“.