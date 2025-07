Carlos Alcaraz: “Perdere è difficile e triste, ma non si può vincere tutte le settimane”

Carlos Alcaraz ha perso in finale a Wimbledon 2025 contro Jannik Sinner: lo spagnolo ha ceduto il passo all’azzurro, vittorioso con lo score di 4-6 6-4 6-4 6-4 dopo tre ore e sei minuti di battaglia agonistica. A fine incontro l’iberico nell’intervista di rito durante la premiazione, non ha potuto nascondere la propria delusione.

Le prime parole sono dedicate a Sinner: “Perdere è più difficile, è triste, però prima di tutto voglio fare le congratulazioni a Jannik, non si può vincere tutte le settimane. Te lo sei meritato questo trofeo, hai giocato per due settimane un grande tennis, congratulazioni anche al tuo team, sono arrivati anche tanti tifosi a seguirti. Sono contento, continua così, continuiamo a coltivare la nostra amicizia fuori dal campo ed una bella rivalità in campo“.

Alcaraz è comunque soddisfatto per quanto fatto nella stagione su erba: “Sono molto felice ed orgoglioso di tutto di quello che sto facendo. All’inizio della stagione ho fatto fatica, sul campo e fuori dal campo, poi all’improvviso ho cominciato a riportare la gioia sul campo e l’eccitazione ogni volta che scendo in campo. Ho la fortuna di avere il mio team, la mia famiglia qua con me, senza di loro non sarebbe possibile per me essere qui e giocare un grande tennis. E’ stato un grande viaggio, siamo orgogliosi, voglio continuare a portare gioia sul campo, anche per questo li ringrazio ancora“.

Lo spagnolo proverà a vincere ancora la manifestazione londinese: “Wimbledon è uno dei tornei più belli, se non il più bello del circuito, mi sento a casa ogni volta che vengo qui, il campo è bellissimo, amo giocare qui. Volevo giocare davanti a voi, c’è una bellissima atmosfera ogni volta che sono qui, devo dirvi grazie. Non voglio andarmene senza dire grazie al Re di Spagna, che è venuto qui a sostenermi, per me è un grande onore che sia volato qui per assistere alla finale, sono molto grato per questo“.