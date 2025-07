Wimbledon 2025, Carlos Alcaraz passeggia e accede al 3° turno. Avanzano Fritz e Fonseca, eliminato Tiafoe

Terza giornata che va in archivio a Wimbledon, con alcuni incontri che saranno completati domani per via della pioggia che ha ritardato l’inizio nella prima parte del day-3. Tra i match interrotti anche quello di Luciano Darderi, avanti due set a zero contro il britannico Arthur Fery.

Si parte dal campione in carica, Carlos Alcaraz. Il n.2 del mondo, dopo aver faticato non poco al primo turno contro Fabio Fognini, si è imposto quest’oggi molto più facilmente contro il tennista del Regno Unito, Oliver Tarvet (n.733 del ranking) col punteggio di 6-1 6-4 6-4. Lo spagnolo attende che si concluda il confronto tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il tedesco Jan-Lennard Struff, fermata sullo score di 6-3 6-7 (9). Per Alcaraz è la ventesima affermazione consecutiva, nei singoli match, nel massimo circuito internazionale.

In casa Italia c’è stata la lieta novella della vittoria di Mattia Bellucci contro la testa di serie n.23, Jiri Lehecka. Il lombardo (n.73 del mondo) si è imposto per 7-6 (4) 6-1 7-5 e nel prossimo round giocherà con il britannico Cameron Norrie, che ha estromesso dal tabellone lo statunitense Frances Tiafoe (n.12 del mondo) col punteggio di 4-6 6-4 6-3 7-5.

Prosegue, invece, l’avventura di Taylor Fritz. Il n.5 del mondo ha faticato tantissimo per battere il canadese Gabriel Diallo (n.40 del ranking). Il californiano l’ha spuntata al quinto set sul punteggio di 3-6 6-3 7-6 (0) 4-6 6-3 e nel terzo turno attende il nome del vincitore tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e l’olandese Botic van de Zandschulp. Il match è stato interrotto sullo score di 6-1 4-6 6-3 5-5 in favore dell’iberico.

Vittoria per il 18enne brasiliano Joao Fonseca. Il sudamericano (n.54 del mondo) ha piegato la resistenza dello statunitense Jenson Brooksby (n.101 del mondo) col punteggio di 6-4 5-7 6-2 6-4. Nel prossimo incontro ci sarà la sfida contro il cileno Nico Jarry, che dominato il confronto con l’altro americano Learner Tien (n.62 del ranking) sullo score di 6-2 6-2 6-3.

Prosegue anche l’avventura dei russi Karen Khachanov e Andrey Rublev. Khachanov (n.20 del mondo) è stato costretto al quinto set dalla giapponese Mochizuki (n.144 del mondo), ieri vincente contro Giulio Zeppieri. Il russo si è imposto per 1-6 7-6 (7) 4-6 6-3 6-4. Rublev (n.14 del mondo) ha regolato in quattro set il sudafricano Lloyd Harris per 6-7 (1) 6-4 7-6 (5) 6-3 e nel terzo round affronterà il francese Adrian Mannarino.