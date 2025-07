Wimbledon 2025, Carlos Alcaraz doma la tenacia di Struff e approda agli ottavi di finale

Continua la straordinaria marcia di Carlos Alcaraz. Nell’incontro valevole per il terzo turno del torneo di Wimbledon lo spagnolo, alla ventunesima vittoria consecutiva, doma 6-1 3-6 6-3 6-4 il il tenace tedesco Jan-Lennard Struff e approda agli ottavi di finale, turno in cui affronterà il russo Andrey Rublev.

Lo spagnolo, dopo il doppio fallo del primo quindici, si affida al servizio per ottenere, a 15, l’1-0. Il tedesco replica rapidamente per l’1-1. Il detentore del titolo deve annullare due palle break prima di siglare il 2-1 e nel gioco successivo, a zero, incamera il primo break del match. La solidità della prima consente all’iberico di allungare, a 15, sul 4-1, il numero 2 ATP continua a spingere e, alla terza, possibilità, ottiene il break del 5-1 per poi chiudere sul 6-1 nonostante i due doppi falli commessi nel settimo game.

Struff riesce, al termine di un gioco complicato nel quale annulla palla break, a difendere l’1-0, il suo rivale replica a zero per l’1-1 e alla seconda possibilità strappa il servizio all’avversario per il 2-1. Il tedesco non ci sta, impatta un gran game di risposta per recuperare lo svantaggio e ai vantaggi completa il parziale di 9 punti a 4 per il 3-2. Alcaraz recupera da 15-30 per timbrare il 3-3, Struff non cede di un millimetro, sigla il 4-3, continua a spingere e con la risposta vincente di rovescio opera il break del 5-3. Il tedesco, in pinea fiducia, non arretra di un centimetro, tiene il ritmo alto e chiude i conti, sull’errore di diritto del rivale, per il 6-3 che rimette il confronto in equilibrio.

Lo spagnolo inizia il terzo parziale difendendo a zero la battuta e, complici i tre doppi falli del rivale firma il break del 2-0. Il vincitore del Roland Garros allunga sul 3-0 senza concedere punti. Il numero 125 ATP prova ad entrare in partita con il 3-1, il suo avversario è una sentenza alla battuta e ristabilisce le distanze per il 4-1. L’iberico, pur cedendo i primi due punti in battuta del parziale, griffa il 5-2 e nel nono gioco chiude i conti timbrando, a 15, il 6-3 con la prima vincente.

I due contendenti iniziano la quarta partita nel rispetto dei turni di battuta e arrivano a giocarsela ai vantaggi in diverse circostanze a testimonianza di una sfida che si sviluppa sui binari dell’assoluto equilibrio. Nel sesto gioco il giocatore spagnolo deve annullare palla break prima di impattare sul 3-3 e nell’ottavo rimonta da 0-30. La svolta arriva sul 4-4 quando lo spagnolo, dopo aver annullato sei palle del 5-4 all’avversario, firma il break alla prima opportunità e nel momento della verità chiude i conti, al primo match point, sull’errore di diritto del rivale per il 6-4 risolutivo.

Alcaraz serve 10 ace, commette quattro doppi falli e mette dentro il 58% di prime. Lo spagnolo ottiene il 73% di punti quando serve la prima e il 62% sulla seconda, percentuale nettamente migliore del 38% registrato da Struff. Il tennista iberico mette a segno 38 vincenti e commette 28 errori gratuiti, con un saldo positivo di + 10.