Wimbledon 2025, Bellucci e Darderi sognano gli ottavi di finale. Alcaraz per timbrare il cartellino

Terzo turno per la parte bassa del tabellone di singolare maschile e per la parte alta del main draw di quello femminile quest’oggi a Wimbledon. Sui prati di Church Road bisognerà però anche completare gli incontri che ieri per i limiti di orario imposti sono stati interrotti, ovvero la sfida andata al quinto set tra l’ungherese Marton Fucsovics e l’inossidabile Gael Monfils, mentre a Ben Shelton potrebbe bastare poco per porre la parola fine sul match contro l’australiano Rinky Hijikata, visto che lo statunitense è in vantaggio 6-2 7-5 5-4, con la possibilità di servire per il match.

Premesso questo, in casa Italia, si vorrà puntare le fiches su chi non si pensava alla vigilia ci potesse essere. Il riferimento è a Mattia Bellucci e a Luciano Darderi. Il lombardo, dopo aver a tratti entusiasmato contro il ceco Jiri Lehecka (finalista quest’anno al Queen’s), è atteso a una difficile riconferma contro il padrone di casa, Cameron Norrie. Una sfida particolare, la seconda sul campo-1, dal momento che le caratteristiche di gioco di Bellucci e del britannico sono simili: entrambi mancini, rovescio molto piatto e dritto decisamente arrotato. Mattia ha definito in conferenza stampa Norrie un’ispirazione per il suo modo di giocare, vedremo se “l’allievo” batterà il “Maestro”.

Darderi, invece, se la vedrà contro l’australiano Jordan Thompason, reduce da impegni piuttosto probanti nei turni precedenti: vittorie in cinque set contro il ceco Kopriva e il francese Benjamin Bonzi. L’italo-argentino avrà dalla sua la voglia di stupire, puntando sulla forza del suo dritto e del proprio servizio, ma l’aussie potrebbe avere un vantaggio per un feeling maggiore sull’erba superiore.

E poi fari puntati sul Centrale. Ad aprire le ‘ostilità’ saranno l’americano Taylor Fritz e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il californiano è un po’ il maratoneta di questa edizione dei Championships, tenuto conto delle affermazioni al quinto set contro il francese Giovanni Mpetschi Perricard e il canadese Gabriel Diallo. Da capire come il fisico di Fritz risponderà.

A seguire sarà la volta di Carlos Alcaraz. Il campione in carica, dopo la sfida infinita contro Fabio Fognini e il successo più comodo contro il britannico Oliver Tarvet, affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff. Sulla carta, non ci dovrebbe essere partita, per il momento di forma vissuto da Carlitos e quello vissuto dal tedesco, ma il teutonico si è dimostrato spesso un rivale ostico per l’asso di Murcia. Al di là della vittoria nel terzo turno del Roland Garros 2021, ci sono stati sì tre successi di Alcaraz, ma tutti lottati, tra cui anche uno a Wimbledon tre anni fa, quando lo spagnolo la spuntò al quinto set.

Grande interesse anche sul match tra il brasiliano Joao Fonseca e il cileno Nicolas Jarry (campo-2). Il 18enne sudamericano sta confermando le sue doti non comuni e, dando seguito alla consistenza dei round precedenti, potrebbe avere una grande opportunità di approdare agli ottavi di finale in caso di successo, incrociando il vincitore del confronto tra Bellucci e Norrie. In prospettiva, un quarto di grande impatto mediatico con Alcaraz potrebbe prefigurarsi.

Focalizzando l’attenzione sul tabellone femminile, di sicuro la sfida tra la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, e la britannica Emma Raducanu attrarrà l’attenzione. La bielorussa vuole proseguire nel percorso per rafforzare il suo ruolo di favorita e farsi largo in un contesto nel quale le sorprese sono state molte. La n.1 del seeding dovrà fare attenzione a Raducanu, che non la si vedeva così centrata forse dai tempi della vittoria negli US Open 2021.