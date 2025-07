Wimbledon 2025, approdano ai quarti Bencic, Andreeva, Samsonova e Swiatek

La seconda settimana del tabellone di singolare femminile del torneo di Wimbledon si apre con i match degli ottavi di finale della parte bassa. Approdano ai quarti di finale la svizzera Belinda Bencic, numero 35 del ranking WTA, il duo russo Mirra Andreeva-Liudmila Samsonova e la polacca Iga Swiatek.

Nel primo incontro di giornata la svizzera Belinda Bencic continua il suo percorso ed elimina 7-6(4) 6-4, in un’ora e cinquantasette minuti, la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 18. Nel primo parziale la numero 35 WTA scappa sul 4-1 pesante, con due break a favore, prima di subire la rimonta della rivale che impatta sul 5-5. Nel tie-break la russa parte forte e scappa sul 3-0 prima di subire il mortifero 7-1 che sancisce il 7-4 del primo parziale. Nel secondo parziale si procede nel rispetto dei turni di battuta fino all’ottavo gioco quando l’elvetica allunga sul 5-3 con il primo di una serie di tre break che chiudono l’incontro sul 6-4 al sesto match point.

La russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero 19, regola 7-5 7-5, in un’ora e quarantatré minuti, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, numero 62 del ranking WTA. Samsonova risolve il primo parziale a proprio favore grazie ai tre giochi consecutivi vinti per passare dal 4-5 al 7-5. Soluzione in volata anche per il secondo set, parziale in cui la russa salva tre palle break sul 5-5 e toglie poi il servizio all’iberica per il 7-5 conclusivo.

Vola ai quarti anche Mirra Andreeva. La russa, testa di serie numero 7, travolge 6-2 6-3, in un’ora e quindici minuti l’americana Emma Navarro, decima favorita del seeding londinese. Nell’ultimo incontro di giornata Iga Swiatek, ottava favorita del seeding, piega 6-4 6-1, in un’ora e cinque minuti, la danese Clara Tauson, ventitreesima favorita del seeding londinese. La polacca rimonta dall’1-3 nel primo set, si porta in vantaggio sul 5-4 e chiude il parziale di apertura con il break nel decimo gioco. Senza storia un secondo parziale nel quale Swiatek inanella cinque game di fila dopo l’1-1.