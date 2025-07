WEC, Toyota assente in Brasile. “Delusi dalla prestazione”

Toyota GR, cos’ come Ferrari, non ha brillato nella 6h di San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship. I giapponesi hanno faticato nell’evento brasiliano, dominato nell’estate 2024 dal primo all’ultimo minuto.

14mo e 15mo posto, rispettivamente con la GR010 Hybrid n. 7 e n. 8, per i prototipi asiatici, mai della partita per il successo finale. L’auto che ha vinto l’ultimo Mondiale costruttori ha lottato nella parte bassa della graduatoria insieme a Ferrari non riuscendo mai a raggiungere la Top10.

Kamui Kobayashi, team principal e pilota del prototipo n. 6, ha commentato in una nota ufficiale: “Sono davvero deluso dalla prestazione e dal risultato perché finire 14° e 15° non è quello che ci aspettavamo. Abbiamo fatto del nostro meglio per trovare la prestazione, ma ovviamente eravamo troppo indietro. Non avevamo la velocità in rettilineo degli altri, il che significava che non siamo stati in grado di lottare con nessuno. Dobbiamo analizzare la situazione e lavorare sodo per migliorare, poi sono sicuro che potremo tornare più forti alla prossima gara. Sul lato positivo, grandi congratulazioni al team AKKODIS ASP per la vittoria nella categoria LMGT3 con la RC F LMGT3″.

L’ex pilota dfi F1 ha evidenziato l’ottimo lavoro di José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu. Primo posto per il tridente citato, Lexus ha ottenuto la prima affermazione con Akkodis ASP nel Mondiale battendo TF Sport Corvette e Racing Spirit of Leman Aston Martin.