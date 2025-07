WEC, Cadillac trionfa per la prima volta. “Questo è solo l’inizio”

La 6h del Brasile 2025 passerà alla storia grazie alla prima affermazione di Cadillac Hertz Team JOTA. Interlagos ha sorriso alle V-Series.R che finalmente è riuscita ad imporsi anche nel Mondiale dopo i successi ottenuti tra 2023 e 2024 in America nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Dopo le tre pole di Alex Lynn (6h Fuji 2024, 24h Le Mans 2025 e San Paolo 2025), Cadillac ottiene il secondo podio nel FIA WEC dopo il risultato ottenuto nel 2023 in Francia nella 24h Le Mans alle spalle di Ferrari e Toyota.

Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens (n. 12) si sono imposti con una splendida doppietta davanti a Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais (n. 38), General Motors ha dominato la scena imponendosi nei confronti di Julien Andlauer/Michael Christensen (Porsche Penske Motorsport n. 5).

Lynn ha dichiarato in una nota ufficiale: “Onestamente, questo è ormai il terzo anno che corro con questa vettura e il quarto che la guido. Personalmente, è una grande soddisfazione. Abbiamo svolto un percorso enorme con Cadillac e vincere finalmente una gara del campionato WEC è speciale”.

Tanta gioia anche per Nato. “I progressi che stiamo facendo sono incredibili. Le Mans è stata già una prestazione piuttosto forte per un team nuovo come JOTA. Questo è solo l’inizio. Continueremo a impegnarci, ora però ci godiamo questa prestazione”.

JOTA, dopo aver primeggiato privatamente con Porsche nella 6h di Spa 2024, festeggia per la prima volta con Cadillac che quest’anno ha iniziato una significativa collaborazione con la compagine inglese dopo aver gareggiato due anni nel Mondiale con Chip Ganassi Racing.