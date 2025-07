WEC, Alpine pronta per rifarsi in Brasile

Dopo le eccellenti prestazioni di Imola e di Spa-Francorchamps, in quel di Le Mans è mancata all’appello Alpine. Le vetture, questa volta in azione senza particolari problemi tecnici, non sono mai state della partita contro Ferrari, Porsche, Toyota oppure Cadillac.

Charles Milesi, Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin sono confermati con l’auto n. 35, mentre Frédéric Makowiecki, Jules Gounon e Mick Schumacher sono attesi con la gemella n. 36. L’A424 ha mostrato di poter essere oltremodo competitiva in una sfida da sei ore, una crescita constante che dura dalla seconda metà del 2024.

Philippe Sinault, Team Principal Alpine Endurance Team, ha affermato in una nota ufficiale: “Dopo la 24 Ore di Le Mans, affrontiamo una delle gare più insolite del calendario: la 6 Ore di San Paolo. È un circuito vecchio stile con numerosi cambi di pendenza in cui di fatto la vettura non corre quasi mai dritta, il che comporta molte sfide in frenata. Sarà fondamentale avere una vettura facile da guidare che porti i piloti ad avere fiducia. L’obiettivo è chiaro, confermare quanto di positivo fatto a Spa ed Imola”.

Oggi le prime due sessioni di prove libere a Interlagos per il FIA World Endurance Championship. Domenica invece la gara, in diretta alle 16.30 come sempre su Discovery + oppure anche su Sky Sport (NOW/SKY Go).