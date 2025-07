WEC, 6h San Paolo: prima volta per Cadillac, doppietta americana in Brasile

Cadillac Hertz Team JOTA vince la 6h San Paolo, quinto evento del FIA World Endurance Championship. Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens #12 precedono Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais #38, General Motors ottiene il primo successo nel Mondiale dopo la terza pole del programma ottenuta ieri.

Le due V-Series.R non hanno mai perso il controllo dell’evento brasiliano. La Porsche n. 5 di Julien Andlauer/Michael Christensen, in testa per alcune fasi nelle prime tre ore, ha dovuto accontentarsi della terza piazza, ultima auto dello schieramento a pieni giri.

Senza neutralizzazioni la selezione è stata incredibile, Cadillac ha monopolizzato la scena con una relativa facilità. La Porsche n. 6 ha chiuso in quarta piazza precedendo la BMW n. 20, la Peugeot n. 94, la Peugeot n. 93 e la Ferrari n. 83 AF Corse.

Ottimo lavoro per la 499P privata vincente nell’ultima 24h Le Mans. Dopo il nono posto in qualifica arriva l’ottava piazza in gara davanti all’Alpine n. 36 ed alla Porsche 963 n. 99 Proton Competition. Non pervenute le Toyota, giornata difficile per le Rosse ufficiali rispettivamente in 11ma e 12ma posizione con la n. 51 e n. 50.

In LMGT3 vince per la prima volta nella storia la Lexus con la RC F GT3 n. 87 di José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu. Gli alfieri di Akkodis ASP trionfano in Brasile precedendo sotto la bandiera a scacchi la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 81 TF Sport di Rui Andrade/Charlie Eastewood/ Tom Van Rompuy e l’Aston Martin n. 10 Racing Spirit of Leman di Anthony McIntosh/Valentin Hasse-Clot /Eduardo Barrichello,

10mo posto per la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT con in azione anche con Valentino Rossi davanti alla Ferrari 296 GT3 n. 54 VISTA AF Corse. 13ma piazza invece per la seconda Rossa in pista, la n. 21 che perde punti in campionato nei confronti della Porsche n. 92 Manthey presente quest’oggi in sesta piazza con Riccardo Pera/Ryan Hardwick/Richard Lietz.

Prossimo evento del Mondiale in Texas a settembre.