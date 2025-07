Vukic mette a confronto Sinner e Alcaraz: “Come sul ring, è soffocante”

Jannik Sinner ha travolto l’australiano Aleksandar Vukic al secondo turno di Wimbledon, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-1, 6-1, 6-3 in un’ora e quarantuno minuti di gioco. Poco più di una sgambata per il numero 1 del mondo, che prosegue così con disinvoltura la propria avventura sull’erba londinese ed è ora atteso dal terzo turno contro lo spagnolo Pedro Martinez, altro rivale tutt’altro che insuperabile per meritarsi gli ottavi di finale contro il vincente del confronto tra il bulgaro Dimitrov e l’austriaco Ofner.

Il fuoriclasse altoatesino è stato chirurgico in occasione di questa uscita sui sacri prati, regolando un avversario decisamente inferiore dal punto di vista tecnico e che non ha mai avuto i mezzi per impensierire concretamente il campione in carica di Australian Open e US Open. Va tra l’altro ricordato che Vukic fu sconfitto dallo spagnolo Carlos Alcaraz proprio al secondo turno di Wimbledon lo scorso anno con il risc0ntro di 7-6, 6-2, 6-2, l’australiano è dunque legittimato a fare un confronto tra le due grandi stelle del tennis internazionale.

L’analisi di Vukic è stata molto chiara: “Sinner mette a nudo i punti deboli degli avversari con estrema facilità. Giocare contro di lui è come sentirsi su un ring di boxe e quando vai verso l’asciugamano ti senti come se lo stessi evitando. Il confronto con Alcaraz? Sono almeno due livelli sopra gli altri ed è piuttosto evidente. Carlos ti dà più punti gratuiti, puoi tirare un sospiro di sollievo. Jannik è davvero soffocante“.

Il numero 2 del ranking ATP concede qualche spazio durante la partita e diversi avversari di livello sulla carta inferiore possono costruirsi delle chance per provare a fare partita, mentre il numero 1 del mondo è solitamente più solido in certi contesti e raramente si fa imbrigliare in situazioni scomode da tennisti di minor lignaggio. Alcaraz è stato trascinato al quinto set da uno stoico Fabio Fognini, poi ha travolto il padrone di casa Tarvet per 6-1, 6-4, 6-4 ed è ora atteso dal tedesco Jan-Lennard Struff al terzo turno.