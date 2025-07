Vuelta a España 2025, chi parteciperà? Vingegaard sicuro, Pogacar ci pensa. Presenti i migliori italiani

Il successo ottenuto da Wout van Aert a Parigi ha chiuso l’edizione del 2025 del Tour de France, corsa dominata, per la quarta volta da Tadej Pogacar. Non c’è però troppo tempo per soffermarsi sui risultati maturati nella corsa francese perché si inizia già a guardare al prossima grande appuntamento, alla Vuelta a España 2025.

La corsa a tappe spagnola prenderà il via il prossimo 23 agosto con la partenza in programma da Torino e si concluderà il prossimo 14 settembre con l’arrivo a Madrid. I corridori si sfideranno per decretare il nome di colui che nell’albo d’oro succederà a Primoz Roglic, vincitore dello scorso anno. Il campo dei possibili partecipanti è una delle maggiori curiosità intorno al terzo grande Giro stagionale

Jonas Vingegaard ha già rotto gli indugi e confermato ufficialmente la sua presenza. Il fuoriclasse danese della Team Visma | Lease a Bike, dopo una piccola pausa, riprenderà ad allenarsi e sarà al via della corsa iberica con la dichiarata ambizione di recitare un ruolo da assoluto protagonista.

Permangono decisamente molti più dubbi introno alla partecipazione di Tadej Pogacar. Il fenomeno della UAE Team Emirates-XRG ha dichiarato, prima dell’ultima tappa, che avrebbe deciso due giorni dopo il Tour, ieri ha affermato invece che ora andrà in vacanza e poi penserà al Mondiale e al Lombardia. Queste affermazioni mettono in serio dubbio la sua presenza alla corsa. La sua eventuale assenza renderebbe ovviamente Jonas Vingegaard il grande favorito per il successo finale.

Ad arricchire il campo dei partecipanti ci saranno l’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost, protagonista di uno splendido Giro d’Italia, l’australiano Jai Hindley della Red Bull – BORA – hansgrohe, il britannico Max Poole della Team Picnic PostNL e lo spagnolo Enric Mas della Movistar Team.

L’Italia sarà presente con un contingente qualificato grazie a cui provare a dir la propria nell’ottica dei piazzamenti di classifica e dei successi di tappa. Giulio Pellizzari della Red Bull – BORA – hansgrohe cerca importanti conferme dopo essere stato l’autentica rivelazione della Corsa Rosa 2025. Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious e Giulio Ciccone inseguono il riscatto dopo un Giro d’Italia nel quale hanno dovuto fare i conti con una sorte avversa e confortanti indicazioni in vista dei prossimi campionati mondiali.