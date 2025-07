Vuelta a Burgos 2025: ultimo test per Ciccone e Pellizzari dopo San Sebastian e prima della Vuelta

Messo da parte anche il Tour de France, il ciclismo internazionale pone ora la sua attenzione alla terza ed ultima corsa a tappe, la Vuelta a España 2025. Un appuntamento atteso anche dai colori azzurri, visto che tornano protagonisti Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, che possono anche provare a lottare per un piazzamento per la classifica generale.

Per entrambi gli azzurri la preparazione sarà molto simile, visto che parteciperanno prima alla Classica di San Sebastian e poi alla Vuelta a Burgos, una mini corsa a tappe di cinque giorni, che può davvero essere utilissima per arrivare al massimo della condizione nell’ultima settimana di agosto.

Una Vuelta a Burgos dove non ci sarà particolare spazio per le ruote veloci, con tante tappe dal percorso decisamente ondulato e con il grande finale sulla durissima salita di Lagunas de Neila. Dunque un’occasione decisamente importante per Ciccone e Pellizzari per mettere chilometri nelle gambe,

Ciccone non avrà come obiettivo principale quello della classifica generale come ha già detto Luca Guercilena, team manager della Lidl-Trek, ad OA Sport. L’abruzzese punterà soprattutto alle tappe e alla maglia di miglior scalatore, dopo una preparazione decisamente mirata per la Vuelta a España dopo la brutta caduta al Giro d’Italia che lo ha costretto al ritiro.

Proprio al Giro si è messo in luce Giulio Pellizzari. L’azzurro della Red Bull – BORA – hansgrohe si è accesso nell’ultima settimana dopo il ritiro di Roglic, riuscendo alla fine a concludere in sesta posizione nella generale. Queste gare in Spagna serviranno per trovare ritmo e chilometri per Pellizzari, che non sale in bici da fine giugno, quando non ha terminato la corsa in linea dei campionati italiani. Pelizzari sarà uno dei due capitani della Red Bull-Bora (insieme ad Hindley) e punta alla Top-5 della Vuelta.