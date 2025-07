Volley Nations League, l’Italia ad Apeldoorn per chiudere imbattuta: quattro sfide prima delle Finals

Dopo otto vittorie consecutive in altrettante partite e con una striscia aperta di 23 successi nelle gare ufficiali, la Nazionale italiana femminile è pronta a tornare in campo per l’ultima e più densa settimana della fase preliminare della Volleyball Nations League 2025. Dal 9 al 13 luglio, le azzurre saranno impegnate ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, per affrontare in sequenza Belgio, Serbia, Turchia e Olanda: quattro partite in cinque giorni che serviranno a consolidare la prima posizione in classifica, già ben salda, e a testare ulteriormente la profondità del gruppo guidato da Julio Velasco in vista delle Finals di Lodz.

La trasferta nei Paesi Bassi arriva dopo due settimane impeccabili sotto ogni aspetto. Nella tappa inaugurale di Rio de Janeiro, l’Italia aveva già messo in mostra un gioco solido, vario ed efficace, con il netto successo sul Brasile padrone di casa (3-0) come apice emotivo e tecnico. La capacità di adattarsi a situazioni diverse, il buon rendimento del sistema muro-difesa e l’alternanza tra Egonu e Antropova in posto 2 avevano offerto le prime certezze. Anche contro avversarie insidiose come la Germania (battuta 3-2 in rimonta) e una squadra in crescita come gli Stati Uniti, le azzurre avevano mostrato resilienza e intelligenza tattica, dando spazio a tutte le protagoniste in roster, da Degradi a Fahr, da Cambi a Fersino.

La seconda settimana, a Hong Kong, ha confermato le buone sensazioni. Nonostante l’assenza di tre titolari importanti come Orro, Sylla e Antropova, l’Italia ha vinto tutte e quattro le partite disputate, dimostrando grande coesione e continuità. Le vittorie su Bulgaria, Thailandia, Giappone e Cina hanno evidenziato la maturazione tattica della squadra, la capacità di gestire momenti di difficoltà (come i finali concitati contro Giappone e Cina) e l’efficacia delle seconde linee. In regia, Carlotta Cambi ha dato sicurezza, trovando in Fahr e Danesi due riferimenti costanti al centro. Sulle bande, ha brillato Alice Degradi, in grande crescita sia in attacco che in ricezione, mentre in seconda linea De Gennaro e Fersino si sono alternate garantendo equilibrio. Anche Stella Nervini, lanciata da titolare nelle ultime partite, ha superato la prova con personalità, guadagnandosi fiducia e spazio.

Ad Apeldoorn si entrerà ora nella fase decisiva. Il calendario propone quattro avversarie di livello e caratteristiche diverse. Si parte martedì 9 luglio alle 17.00 contro il Belgio, quattordicesimo in classifica con tre vittorie e cinque sconfitte. È una squadra giovane, capace a tratti di esprimere un gioco brillante, ma ancora troppo discontinua per competere stabilmente con le big. L’Italia parte nettamente favorita e potrebbe approfittarne per confermare le rotazioni e mantenere alto il ritmo gara.

Il giorno dopo, mercoledì 10 luglio sempre alle 17.00, toccherà alla Serbia, ancora ultima in classifica e unica squadra del torneo senza vittorie. È una versione sperimentale e largamente rimaneggiata rispetto a quella che ha vinto due Mondiali consecutivi nel 2018 e 2022: molte titolari non sono presenti e la squadra fatica a trovare identità. Anche in questo caso, le azzurre avranno l’occasione di gestire il match dando continuità al lavoro fatto in collegiale e magari dosando le energie in vista delle due partite finali, sicuramente più impegnative.

Il piatto forte della settimana è però in programma venerdì 12 luglio alle 19.00, quando l’Italia affronterà la Turchia, in un match che mette di fronte le ultime due vincitrici della Nations League (Italia nel 2024, Turchia nel 2023), ma anche la squadra campione olimpica (l’Italia) contro la squadra campione d’Europa, allenata da Daniele Santarelli, proprio l’allenatore che portò la VNL a Istanbul lo scorso anno. La Turchia si presenta ad Apeldoorn in quarta posizione con 7 vittorie e una sola sconfitta, e può contare su atlete di livello assoluto come Vargas, Eda Erdem, Karakurt e Baladin. È la sfida che tutti aspettano: un confronto che servirà a misurare le reali ambizioni dell’Italia in vista delle Finali e a testare l’equilibrio tra aggressività offensiva e compattezza difensiva.

Infine, sabato 13 luglio alle 16.00, l’Italia chiuderà la fase preliminare contro i Paesi Bassi, padroni di casa. Anche l’Olanda ha tre vittorie e cinque sconfitte, ma può contare sull’entusiasmo del pubblico di Apeldoorn per provare a complicare i piani azzurri. Sarà la partita conclusiva di un lungo cammino, in cui probabilmente Velasco tornerà a ruotare il sestetto per arrivare alle Finals con un gruppo riposato e coeso. L’Olanda è una squadra in transizione, che alterna buone fasi di gioco a momenti di blackout, ma non va sottovalutata.

L’obiettivo dichiarato è quello di concludere la fase a gironi da imbattute. Un risultato che avrebbe un grande significato simbolico e tecnico: certificare la leadership azzurra nel ranking internazionale e arrivare a Lodz con il miglior piazzamento possibile, evitando le avversarie più insidiose nei quarti. Ma il vero traguardo è la crescita continua di un gruppo che, settimana dopo settimana, sta ritrovando fiducia, entusiasmo e identità. La rotazione delle atlete ha mostrato una profondità invidiabile, le risposte arrivate da giocatrici come Degradi, Nervini, Cambi, Eze e Nwakalor hanno dato a Velasco molte opzioni e l’impressione è che questa Italia abbia già fatto uno scatto in avanti rispetto al 2024. La striscia di vittorie consecutive aperta il 1° giugno 2024, può proseguire ancora. Ma più dei numeri, ciò che conta davvero è il modo in cui l’Italia sta costruendo il suo percorso: con organizzazione, pazienza e ambizione. Apeldoorn sarà l’ultimo banco di prova prima del dentro o fuori di Lodz. L’Italia ci arriva da prima della classe. E con la voglia di restarci.