Volley, mercato 2025: i colpi di Superlega realizzati e chi ha lasciato l’Italia

Gente che viene, gente che va: la Superlega, nonostante qualche addio eccellente, resta sempre un campionato di altissimo livello e lo sarà anche il prossimo anno, ripartendo da Perugia campione d’Europa e Trento campione d’Italia, con Civitanova probabilmente chiamata ad essere il terzo incomodo e Piacenza e Verona sempre più vicine alla vetta della montagna chiamata Superlega.

I nomi che lasciano l’Italia per accasarsi negli altri campionati in giro per il mondo sono piuttosto altisonanti, a partire dai due opposti azzurri: l’ultimo arrivato alla corte di De Giorgi, campione d’Italia in carica, Kamil Rychlicki che lascia Trento per trasferirsi in Polonia allo Zaksa Kedzierzyn Kozle, e Yuri Romanò che saluta Piacenza e si accasa al Novy Urengoi in Russia. Si trasferiscono invece in Giappone il centrale ex Trento Jan Kozamernik (al Tokyo Great Bears), l’alzatore campione olimpico ex Piacenza Antoine Brizard che andrà all’Osaka Bluteon, e lo schiacciatore ex Modena Tommaso Rinaldi, che va agli Osaka Blazers per risalire la china dopo due stagioni non semplici, arrivate proprio quando sembrava in rampa di lancio per la Nazionale.

Altri addii eccellenti sono quelli di Jesus Herrera, opposto campione d’Europa che lascia Perugia per andare allo Sport Toto di Ankara in Turchia, dell’opposto di Civitanova Adis Lagumdzija che si trasferisce sempre in Turchia al Fenerbahce, assieme al compagno di squadra nelle Marche Barthelemy Chinenyeze, centrale campione olimpico, dell’alzatore di Verona Pavel Abaev che torna in patria al Kazan dopo un solo anno, dello schiacciatore di Milano Yacine Louati che va all’Asseco Resovia in Polonia e dell’opposto canadese Eric Loeppky che si trasferisce sempre in Polonia ma all’Olsztyn.

A fronte di tutte queste partenze eccellenti, i club italiani non sono certo rimasti a guardare. Qualcuno ha trovato qualche escamotage interessante, vedi Civitanova con lo spostamento di Nikolov a opposto, e la coppia di schiacciatori di sicuro affidamento composta da Bottolo e Loeppky, che lo scorso anno si contendevano il posto da titolare. Altri si sono mossi con grande attenzione (anche all’aspetto economico) sul mercato piazzando colpi importanti senza fare follie che in questo momento non sono ammesse.

L’Itas Trentino, campione d’Italia, ha puntato sul campione olimpico Jean Patry Faure, ex Cisterna, per sostituire Rychlicki nel ruolo di opposto, mentre il secondo posto da centrale in diagonale con Flavio se lo contenderanno il confermato Bartha e il nuovo arrivo tedesco Julian Zenger Torwie, ex Lüneburg. Perugia ha di fatto confermato tutti i big, cercando di allungare la panchina con qualche arrivo eccellente, da Dzavoronok in banda a Gaggini nel ruolo di libero per dare un po’ di respiro all’highlander Colaci.

A Piacenza si cambia sempre tanto e quest’anno si punta sui giovani italiani: la diagonale sarà composta da Luca Porro e Alessandro Bovolenta, che trova il posto da titolare, mentre il colpo potrebbe rivelarsi Pace nel ruolo di libero da Cisterna. Fa il suo rientro dalla Grecia Dragan Travica nel ruolo di secondo palleggiatore. Anche Civitanova, come Perugia, ha puntato soprattutto sulla panchina, ingaggiando qualche elemento molto interessante come lo schiacciatore francese Duflos-Rossi, l’opposto argentino Kukartsev e al centro il belga Wout D’Heer.

La squadra che forse si è mossa con più vigore sul mercato è Verona, che sarà allenata dal campione d’Italia Fabio Soli e avrà in cabina di regia l’alzatore della Nazionale USA Micah Christenson, in diagonale con l’opposto della Nazionale brasiliana Darlan Souza. Sempre nel ruolo di opposto è in arrivo da Taranto Gabriele Gironi. Milano ha piazzato un gran colpo in regia con l’arrivo di Fernando Kreling da Monza, ex vice-campione italiano e alzatore della Nazionale verde-oro. Attenzione allo schiacciatore belga Ferre Reggers, che sarà affiancato dal connazionale Mathijs Rotty, e al centrale Gabriele Di Martino, sempre proveniente da Monza.

Scommesse apparentemente ponderate in casa Modena, dove l’alzatore sarà l’astro nascente del volley francese, Lucas Tizi-Oualou, già lanciato da Andrea Giani in questo primo scorcio della Nations League. Il gran colpo è quello di Luca Porro, che arriva da Padova e che sta facendo in questi giorni vedere quanto vale in Nazionale. Nel ruolo di libero arriva l’australiano Luke Perry. Novità interessanti anche a Cisterna, dove si punterà sui giovani italiani con una diagonale tutta da scoprire: Fanizza-Barotto. A Padova arriva dalla Polonia l’alzatore serbo Nikola Todorovic e torna da Milano il figlio d’arte Davide Gardini, a caccia di rilancio dopo una stagione complicata. Grottazzolina punta sull’esperienza di Michele Falaschi, regista in arrivo da Padova, e di Dragan Stankovic, centrale ex Modena. A Monza la diagonale sarà composta dal tedesco Jan Zimmermann in regia e dall’opposto ungherese Zalan Padar, mentre a Cuneo la star assoluta per il ritorno nella massima serie sarà Ivan Zaytsev, con la grande esperienza di Davide Baranowicz in regia.