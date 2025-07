Volley, l’Italia vola in semifinale agli Europei U16: si scoprono nuovi talenti, ora una sfida durissima

L’Italia si è qualificata alle semifinali degli Europei Under 16 di volley maschile, completando la fase a gironi con sei vittorie su sette partite disputate. L’unica sconfitta è arrivata contro la Francia, che ha chiuso al primo posto da imbattuta (7 successi, 18 punti) proprio davanti agli azzurri (6 affermazioni 17 punti). Gli azzurri proseguono così la propria avventura a Yerevan (capitale dell’Armenia) e nella sfida da dentro o fuori fronteggeranno la Polonia, mentre i transalpini se la dovranno vedere contro la Spagna.

I ragazzi di coach Vittorio Fanizza, che hanno dovuto fare i conti con un’intossicazione alimentare a metà torneo, hanno inizialmente regolato l’Ungheria (3-0) e l’Ucraina (3-1) prima del ko al tie-break contro i Galletti. Successivamente hanno avuto la meglio sulla Cechia e sulla Turchia per 3-2, nel mezzo l’affermazione con il massimo scarto con la Serbia. Oggi la chiusura con un nitido 3-0 contro la Bulgaria per lanciarsi verso la semifinale in programma sabato 2 agosto alle ore 14.30.

Si stanno mettendo particolarmente in luce l’opposto Federico Guiotto, gli schiacciatori Samuele Filippi e Riccardo Bergognoni, i centrali Samuele Storini e Michele Mangini, il palleggiatore Matteo Talevi e il libero Samuele Monti.